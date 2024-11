Copa do Nordeste em 2025? Entenda polêmica que pode mudar formato

Copa do Nordeste pode ter formato alterado em 2025 (Foto: Kely Pereira/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/11/2024 - 12:36 • Rio de Janeiro (RJ)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou oficialmente na terça-feira (12) o calendário do futebol brasileiro para 2025. A instituição reservou apenas três datas livres para a Copa do Nordeste, torneio regional que acontece desde 2013.

Após 10 anos de parceria, a determinação judicial entre CBF e Copa do Nordeste terminou em 2024. Logo, a competição não foi incluída no projeto apresentado pela instituição responsável pelo calendário do futebol brasileiro em 2025. A valorização dos estaduais foi uma reivindicação das federações em priorizar os campeonatos estaduais.

A CBF garantiu que os estaduais nordestinos terão um mínimo de 13 datas, considerando as pausas para Data Fifa e Copa do Brasil. Assim, a Copa do Nordeste que terá que se adaptar a um novo formato de competição para diminuir o número de datas. Nesse sentido, A princípio, existem apenas três datas para o Nordestão - 22 de janeiro, 5 de fevereiro e 12 do mesmo mês.

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, disse que o calendário não é o ideal, mas considera um avanço na programação.

- A CBF vai fazer um calendário avançado. Ainda não é o ideal, mas é um passo grande dado. Ouvindo Federações e clubes. Competição [Série A] que deve começar em 29, 30 de março, até 21 de dezembro. Isso com tempo mais curto para os Estaduais mesmo - relatou Ednaldo, na Arena MRV, após a final da Copa do Brasil.

Histórico

A Copa do Nordeste teve sua primeira edição há trinta anos, mas acontece anualmente desde 2013. Bahia e Vitória são os maiores campeões da história da competição, com quatro títulos para cada time. Na edição desta temporada, o Fortaleza superou o CRB nos pênaltis e conquistou o terceiro troféu do torneio regional da sua história.

