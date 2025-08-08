Técnico fica empolgado com campanha do Cruzeiro na Copa do Brasil

Depois de seis anos, o Cruzeiro está de volta às quartas de final da Copa do Brasil. A última participação da equipe nessa fase da competição havia sido em 2019. Agora, a Raposa espera o sorteio de terça-feira (12) para conhecer o próximo adversário. Os jogos estão previstos para as semanas de 27 de agosto e 11 de setembro.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Para conquistar o título pela sétima vez, o Cruzeiro tem pela frente apenas seis partidas, mas o técnico Leonardo Jardim pede cautela:

- Cada jogo será uma final. Estamos nas quartas de final e vamos empolgados para classificar a equipe para a semifinal. Mas vamos esperar depois do sorteio, de saber quem será o adversário e de jogar os jogos – afirmou na entrevista coletiva após a vitória por 2 a 0 sobre o CRB, no Estádio Rei Pelé, nesta quinta-feira (7).

No sorteio das quartas de final, não haverá nenhuma restrição quanto aos confrontos, e as oito equipes estarão num único pote. Assim, o Cruzeiro pode enfrentar qualquer um dos outros sete classificados: Botafogo, Fluminense, Vasco, Corinthians, Atlético-MG, Bahia e Athletico-PR.

continua após a publicidade

Sobre a vitória sobre o CRB, Leonardo Jardim destacou a capacidade de a equipe fazer os gols que faltaram no primeiro jogo, no Mineirão:

- Em primeiro lugar, foi uma grande resposta da equipe às dificuldades. Já tinha dito que, em casa, tínhamos tido atitude, mas não tivemos qualidade no engenho de fazer os gols, mas, aqui, voltamos a ter atitude e a capacidade de fazer dois gols. O resultado de dois gols de diferença é extremamente justificado – avaliou o técnico do Cruzeiro.

Zagueiro Villaba abriu o placar para o Cruzeiro no fim do primeiro tempo (Foto: Marlon Costa/AGIF)

➡️Cássio comemora participação decisiva em classificação do Cruzeiro

Para técnico do Cruzeiro, placar do jogo contra o CRB poderia ter sido maior

Para Leonardo Jardim, o placar poderia ter sido até mais dilatado:

- Vocês poderiam dizer que poderia ter ficado 3 ou 4 a 1, porque o Matheus (Pereira) teve uma chance no canto oposto, o Kaio teve duas que podia ter finalizado, e eles tiveram um pênalti errado e mais uma situação que o Cássio defendeu. A diferença de dois gols acentua bem aquilo que se passou dentro do campo. Uma vitória justificada e o Cruzeiro continua o seu trabalho – disse.

continua após a publicidade

Domingo (10), o Cruzeiro enfrenta o Santos, no Mineirão, às 18h30, pela última rodada do turno do Campeonato Brasileiro. A Raposa está na vice-liderança com 37 pontos e pior saldo de gols que o líder Flamengo. Todos os ingressos para a partida de domingo (10) já foram vendidos.