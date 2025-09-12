Zagueiro do Cruzeiro aponta momento crucial para reabilitação na temporada

Se dentro de campo a virada de chave do Cruzeiro na temporada foi o empate por 1 a 1 com o São Paulo, no Morumbis, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, fora de campo foi após a derrota por 2 a 1 para o Palestino, no Chile, pela Copa Sul-Americana, em 24 de abril. A revelação foi feita pelo zagueiro Fabrício Bruno, na zona mista, depois da vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, quinta-feira (11), no Mineirão, e a consequente classificação para a semifinal da Copa do Brasil.

- O início do ano foi muito ruim para a gente, tanto no desempenho quanto nos resultados. Muita coisa errado. Acima de tudo, a gente tinha que consertar a rota. Não dá para ficar buscando desculpas – afirmou Fabrício Bruno.

O zagueiro do Cruzeiro contou que a reação do dono da SAF, o empresário Pedro Lourenço, foi o principal motivo que mexeu com os jogadores da equipe:

- Pelo investimento que é feito, por tudo que é feito pelo nosso presidente, que não mede esforços para entregar a nós, na hora que a gente pede, a gente precisava acordar no tempo também, talvez seria uma falta de respeito com ele. Foi um momento que a gente se fechou, porque ver um senhor daquele, vendo tudo que ele faz pelo clube, faz de coração, por amor, passando por essas dificuldades – disse Fabrício Bruno.

Depois do jogo com o Palestino, Cruzeiro emplacou 16 jogos sem derrota

Pedro Lourenço não estava com a delegação no Chile, no jogo contra o Palestino, mas os jogadores tomaram conhecimento da reação do dirigente após a derrota:

- Eu, particularmente, que vivo do clube, não é uma coisa que me conforta. Nesse momento, teve uma virada de chave para a gente entregar resultados. O mínimo que a gente poderia fazer era honrar ele por tudo que ele honra a gente. Não deixa faltar nada – afirmou o zagueiro Fabrício Bruno.

Zagueiro Fabrício Bruno renovou contrato recentemente até 2030 (Foto: Reprodução X/Cruzeiro)

Se na fase ruim, Pedro Lourenço sofria com os resultados da equipe, agora o dirigente pode ser visto constantemente na comemoração das vitórias, junto aos jogadores e ao técnico Leonardo Jardim ainda no gramado do Mineirão, como foi na quinta-feira (11), após a vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG.

Coincidência ou não, foi depois dessa partida contra o Palestino que o atacante Dudu reclamou da condição de reserva, foi afastado da equipe e chegou a um acordo para a rescisão de contrato. Na sequência, o Cruzeiro emplacou 16 partidas oficiais sem derrota por três competições, Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana, até perder para o Ceará por 2 a 1, no Mineirão, em 27 de julho.