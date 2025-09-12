menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCruzeiro

Zagueiro do Cruzeiro aponta momento crucial para reabilitação na temporada

Fabrício Bruno destaca participação de dono da SAF na reação da equipe após início ruim

Pedro Lourenço, dono da SAF, e Lucas Romero, do Cruzeiro (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)
imagem cameraPedro Lourenço e Lucas Romero comemoram classificação do Cruzeiro para semifinal da Copa do Brasil (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)
Eugênio Moreira
Belo Horizonte
Dia 12/09/2025
14:39
  Mais Notícias

Se dentro de campo a virada de chave do Cruzeiro na temporada foi o empate por 1 a 1 com o São Paulo, no Morumbis, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, fora de campo foi após a derrota por 2 a 1 para o Palestino, no Chile, pela Copa Sul-Americana, em 24 de abril. A revelação foi feita pelo zagueiro Fabrício Bruno, na zona mista, depois da vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, quinta-feira (11), no Mineirão, e a consequente classificação para a semifinal da Copa do Brasil.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

- O início do ano foi muito ruim para a gente, tanto no desempenho quanto nos resultados. Muita coisa errado. Acima de tudo, a gente tinha que consertar a rota. Não dá para ficar buscando desculpas – afirmou Fabrício Bruno.

O zagueiro do Cruzeiro contou que a reação do dono da SAF, o empresário Pedro Lourenço, foi o principal motivo que mexeu com os jogadores da equipe:

- Pelo investimento que é feito, por tudo que é feito pelo nosso presidente, que não mede esforços para entregar a nós, na hora que a gente pede, a gente precisava acordar no tempo também, talvez seria uma falta de respeito com ele. Foi um momento que a gente se fechou, porque ver um senhor daquele, vendo tudo que ele faz pelo clube, faz de coração, por amor, passando por essas dificuldades – disse Fabrício Bruno.

➡️Jogadores provocam rival em comemorações de classificação na Copa do Brasil

Depois do jogo com o Palestino, Cruzeiro emplacou 16 jogos sem derrota

Pedro Lourenço não estava com a delegação no Chile, no jogo contra o Palestino, mas os jogadores tomaram conhecimento da reação do dirigente após a derrota:

- Eu, particularmente, que vivo do clube, não é uma coisa que me conforta. Nesse momento, teve uma virada de chave para a gente entregar resultados. O mínimo que a gente poderia fazer era honrar ele por tudo que ele honra a gente. Não deixa faltar nada – afirmou o zagueiro Fabrício Bruno.

Zagueiro Fabrício Bruno com o dono da SAF do Cruzeiro Pedro Lourenço (Foto: Reprodução X/Cruzeiro)
Zagueiro Fabrício Bruno renovou contrato recentemente até 2030 (Foto: Reprodução X/Cruzeiro)

Se na fase ruim, Pedro Lourenço sofria com os resultados da equipe, agora o dirigente pode ser visto constantemente na comemoração das vitórias, junto aos jogadores e ao técnico Leonardo Jardim ainda no gramado do Mineirão, como foi na quinta-feira (11), após a vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG.

Coincidência ou não, foi depois dessa partida contra o Palestino que o atacante Dudu reclamou da condição de reserva, foi afastado da equipe e chegou a um acordo para a rescisão de contrato. Na sequência, o Cruzeiro emplacou 16 partidas oficiais sem derrota por três competições, Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana, até perder para o Ceará por 2 a 1, no Mineirão, em 27 de julho.

