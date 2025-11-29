Torcedores apontam culpado por gol em Palmeiras x Flamengo: 'Lamentável'

Palmeiras e Flamengo estão se enfrentando na grande final da Libertadores, na tarde deste sábado (29). Até aqui, o Rubro-Negro está vencendo por 1 a 0, e os torcedores do Alviverde apontaram o culpado pelo gol sofrido.

Depois de uma bola na área, Bruno Fuchs desviou, e a bola foi de mansinho pela linha de fundo. Khellven podia ter tirado, mas deixou a bola sair em escanteio. Após a cobrança, Danilo desviou de cabeça e abriu o placar em Palmeiras x Flamengo.

Nas redes sociais, o lateral Khellven foi apontado como culpado pelo gol em Palmeiras x Flamengo. Veja os comentários abaixo:

Pulgar e Vitor Roque na final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo (Foto: Luis ACOSTA / AFP)

Revanche entre Palmeiras e Flamengo na final da Libertadores

Em 2021, Palmeiras e Flamengo decidiram a final da Libertadores, em Montevidéu, no Uruguai. Na ocasião, o Alviverde venceu o Rubro-Negro por 2 a 1, no estádio Centenário. No tempo normal, Raphael Veiga abriu o placar, na etapa inicial, e Gabigol deixou tudo igual no segundo tempo. Na prorrogação, após um erro de Andreas Pereira, Deyverson marcou e deu o título ao time paulista.

Os dois clubes tem se dividido pelos títulos da Libertadores nos últimos anos. Em 2019, o Flamengo venceu o torneio , no ano seguinte, o Palmeiras ergueu a taça. Após o título de 2021 do Alviverde, o Rubro-Negro conquistou a taça novamente, em 2022. No Brasileirão e Copa do Brasil, os dois também tem somado taças nas últimas temporadas.

Depois da final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo voltam suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro lidera a competição com 75 pontos, seguido do Verdão com 70. O time de Filipe de Luís ainda enfrenta Ceará (C) e Mirassol (F). Os comandados de Abel Ferreira vão encarar Atlético-MG (F) e Ceará (F).