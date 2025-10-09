Conmebol terá agência no Brasil como parceira oficial de viagens e hospitalidade

A Conmebol renovou o contrato de licenciamento com a Absolut Sport, que seguirá como a agência oficial de viagens da entidade. O novo acordo amplia o escopo de atuação da empresa, que passa a poder oferecer pacotes oficiais para todas as partidas de mata-mata da Libertadores e da Sul-Americana, a partir das oitavas de final, além das duas partidas da Recopa e das grandes finais.

Durante o contrato anterior, a Absolut Sport atendeu mais de 35 mil torcedores em eventos da Conmebol, como finais de Libertadores, Sudamericana e Copa América. A empresa também promoveu ações de hospitalidade e experiências corporativas para marcas patrocinadoras e influenciadores.

— Ficamos honrados em sermos mais uma vez confiados pela Conmebol para cuidar do fã e da marca que investe para estar presente vivendo a história in-loco. É um reconhecimento ao nosso compromisso em garantir não apenas que nenhum cliente fique fora do estádio, mas em aliar paixão, know-how e tecnologia para ir além das expectativas e entregar uma experiência memorável, de ponta a ponta — afirmou Harry Collecta, cofundador da Absolut Sport.

O diretor comercial e de broadcast da Conmebol, Juan Emilio Roa, destacou que a renovação reforça a estratégia da entidade em priorizar o torcedor.

— Contar novamente com a Absolut Sport, uma agência com ampla experiência na criação de produtos de hospitalidade e viagens para o torcedor, reforça o nosso compromisso em colocar o fã de futebol no centro da estratégia de negócios da Conmebol. Desde 2022, temos trabalhado juntos para oferecer experiências seguras, oficiais e inesquecíveis nas finais da Conmebol Libertadores, e essa renovação consolida um caminho de excelência para quem deseja viver o torneio de perto, de forma estruturada, organizada e com total foco na experiência do torcedor — disse Roa.

Segundo Joaquim Lo Prete, diretor-geral da ABSOLUT Sport no Brasil, a agência prepara soluções específicas para torcedores e marcas.

— Temos acesso às melhores opções de logística aérea, hospedagem e hospitalidade, tanto em Lima quanto em Assunção, e soluções sob medida para torcedores, grupos de fãs e marcas que não abrem mão de estar presente no ápice do sportainment da América do Sul — afirmou.

Lo Prete destacou ainda o crescimento do número de torcedores atendidos em 2024.

— Em 2024, levamos mais de 20 mil torcedores em competições CONMEBOL e tivemos marcas como Puma, Mercado Livre, Amstel e Betano utilizando nossa plataforma de hospitalidade para engajar clientes, fornecedores e colaboradores — completou.

Os pacotes oficiais já estão disponíveis no site da absolut Sport. Para a Libertadores, os valores começam em 265,00 dólares (R$ 1.424,00) para as semifinais e 500,00 dólares (R$ 2.686,95) para a final. Na Sudamericana, os pacotes para a decisão têm preços a partir de 300,00 dólares (R$ 1.612,17).

