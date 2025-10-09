De olho em receita e expansão, São Paulo amplia e acelera projetos de inovação

O São Paulo está avançando e desenvolvendo projetos de inovação que buscam fortalecer temas como compliance, inovação e integração de temas que não se limitam somente as quatro linhas. A reportagem do Lance! esteve presente em um evento mediado pelo clube no Morumbis, nesta quinta-feira (9), chamado de Sport Integrity & Innovation Summit 2025, que visa debates como integridade no esporte e governança, tecnologia e responsabilidade social.

A reportagem entrevistou o diretor de compliance, Roberto Armelin, e o head de inovação, José Oliver, sobre as frentes que estão trazendo este desenvolvimento para o clube.

No cenário nacional, o São Paulo foi um dos clubes pioneiros a começar a debater e criar uma área interna dentro do clube que seja destinada ao compliance e à integridade. No Brasil, o Atlético-MG também caminha lado a lado com estas iniciativas.

Armelin abriu a conversa destacando que a área de integridade transcende o cumprimento de normas e alcança cultura organizacional, conduta e valores. Segundo ele, o São Paulo vem aprimorando processos internos, capacitando colaboradores e desenhando políticas para fortalecer a tomada de decisão.

- Integridade é respeito. Quando as pessoas se sentem respeitadas, o ambiente melhora e os resultados aparecem. Compliance não é um setor isolado. É uma prática que precisa permear o clube - explicou Armelin à reportagem.

Em entrevista, destacou também que o São Paulo entende que trabalhar essas estruturas influencia completamente o trabalho dentro de campo também.

- Então o São Paulo entende que é importante trabalhar fora de campo para fortalecer as suas estruturas, alterando, portanto, condições para que o pessoal que trabalha no campo atinja os objetivos de todos nós, que são um time forte, vitórias, títulos e o torcedor feliz. - completou.

Marcio Carlomagno e Roberto Armelin abriram evento no Morumbis (Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

São Paulo estrutura e trabalha com iniciativas de inovação

O São Paulo está estruturando e trabalhando cada vez mais com o Inova.SAO, diretoria de inovação do clube. O Lance! conversou com o head de inovação, para entender este movimento que abraça universidades corporativas, hubs de inovação, programas de tecnologia aplicada ao desempenho e projetos com parceiros externos.

Existe uma importância interna pensando na geração de receitas. A proposta principal é trazer a combinação de eficiência esportiva com geração de receitas, diversificando o caixa para reduzir a dependência exclusiva do resultado em campo. É um projeto que dura há três anos e tem tendência de crescer ainda mais.

- É um projeto de inovação nasceu para atacar duas frentes: ganho de eficiência e novas fontes de receita. Estamos conectando o clube a empresas e tecnologias que entreguem valor real ao torcedor, com soluções que vão de experiências de marca a produtos e serviço - explicou Oliver.

Oliver detalhou que a área trabalha com um pipeline de projetos, validação com a indústria e parcerias em diferentes verticais. A House Experience, citada como uma novidade de negócio, busca aproximar marcas que ainda não atuam no esporte do público são-paulino por meio de ativações e ofertas orientadas por dados. Outras iniciativas exploram tecnologia para apoiar departamentos do futebol e áreas corporativas, com atenção à governança dos projetos e métricas de retorno.

Inclusive, uma novidade - ainda não revelada -, deve ser apresentada ainda este mês pelo Inova.SAO