Conmebol inaugura espaço na taça da Libertadores com plaquinha do Botafogo

O Botafogo venceu o Atlético-MG, por 3 a 1, neste sábado (30), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, e se sagrou campeão da Copa Libertadores da América pela primeira vez na história. Após o título do Glorioso, a Conmebol publicou um vídeo em suas redes sociais do novo espaço na taça com a plaquinha do clube alvinegro.

- A Copa tem plaquinha nova! Botafogo, o novo campeão da Copa Libertadores - publicou a Conmebol, em postagem no X (antigo Twitter).

Mudança na taça da Libertadores

A taça da Libertadores sofreu uma mudança dois dias antes da final de 2024, entre Atlético-MG e Botafogo. Uma de suas principais e mais amadas características são as icônicas plaquinhas carregando o nome, escudo e ano que cada time foi campeão do torneio. Agora, o troféu ganhou uma nova fila e, com a conquista do Botafogo, o troféu terá espaço para mais sete times.

Vitória do Botafogo

Agora, o Atlético-MG volta a atenção para o Campeonato Brasileiro, e enfrenta o Vasco, na próxima quarta-feira (4), em São Januário, pela 37ª rodada, em um duelo direto na tabela. A bola rola a partir das 17h (de Brasília). O Galo é o atual 10º colocado com 44 pontos. Já o Botafogo enfrenta o Internacional, no Beira-Rio, às 19h30 (de Brasília), para defender a liderança e com chances de confirmar o título nacional.

