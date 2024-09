Conmebol define uniformes das quartas da Libertadores; veja

Conmebol divulga uniformes para as quartas da Libertadores (Foto: Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/09/2024 - 10:18 • Rio de Janeiro (RJ)

A Conmebol divulgou, nesta segunda-feira (2), os uniformes das quartas de final da Libertadores. Vivos na competição, Fluminense, Botafogo, São Paulo e Flamengo entram em campo com suas camisas tradicionais, já o Atlético-MG estará com sua segunda camisa. As partidas de ida, dos clubes brasileiros, estão marcadas para os dias 18 e 19 de setembro, com jogos no Maracanã e Nilton Santos.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

O Tricolor carioca vai jogar de calções e meias brancas, além da camisa tricolor. Já o goleiro Fábio entrará em campo com o uniforme laranja. Seu adversário, Galo, estará de camisa branca, com o resto do uniforme em preto, e o goleiro Everson de amarelo.

Uniformes de Fluminense e Atlético Mineiro (Divulgação/Conmebol)

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

No Nilton Santos, Botafogo enfrenta o São Paulo, e ambos entram em campo com seus primeiros uniformes. O Glorioso vai jogar com a camisa alvinegra, e calções e meias pretas, com o goleiro John todo de dourado. Do outro lado, o Tricolor paulista estará todo de branco, e o goleiro Rafael com uniforme vermelho.

Uniformes de Botafogo e São Paulo (Divulgação/Conmebol)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

No duelo que fecha os primeiros jogos da decisão das quartas, Flamengo e Peñarol se enfrentam no Maracanã. O Rubro-Negro entra em campo com a camisa e meias rubro-negras, além dos calções brancos. Já o goleiro Rossi usará o uniforme azul. Do outro lado, os jogadores do Peñarol estarão todos de amarelo, menos o goleiro, que vestirá verde.

Uniformes de Flamengo e Peñarol (Divulgação/Conmebol)

No dia 18 de setembro, dois duelos acontecerão no Rio de Janeiro. Fluminense e Atlético-MG se enfrentaram às 19h (de Brasília), no Maracanã, e o Botafogo recebe o São Paulo, no Nilton Santos, às 21h30 (de Brasília). No dia seguinte, Peñarol visita o Flamengo, também no Maracanã, às 19h (de Brasília).