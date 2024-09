Abel Ferreira terá semanas cheias para treinar a equipe do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/09/2024 - 06:15 • São Paulo (SP)

Após enfrentar uma maratona de sete jogos e amargar duas eliminações em copas: a primeira para o Flamengo na Copa do Brasil e outra para o Botafogo na Libertadores, o Palmeiras vislumbra uma agenda de setembro bem mais tranquila. Serão apenas quatro partidas no mês, todas pelo Brasileirão.

O time alviverde ficará duas semanas sem entrar em campo. A folga no calendário se deve função da paralisação do Campeonato Brasileiro para a disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo e da queda do Palmeiras na Copa do Brasil.

Com dois dias de folga, após a vitória de domingo por 2 a 0 sobre o Athletico, o Verdão voltará aos treinamento na próxima quarta-feira (4). O técnico Abel Ferreira terá até o dia 15 para preparar a equipe para enfrentar o Criciúma, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

Agenda do Palmeiras em setembro

01/09: Athletico-PR 0 x 2 Palmeiras

15/09 - Palmeiras x Criciúma

22/09 - Vasco x Palmeiras

28/09 - Palmeiras x Atlético-MG

Palmeiras venceu o Athletico por 2 a 0, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Luis Garcia/AGIF)

Além do treinamento tático, a meta do Palmeiras é melhorar o condicionamento físico do elenco. Alguns jogadores também retornam do departamento médico neste período: Marcelo Lomba (dores musculares), Gabriel Menino (lesão na coxa esquerda), Vitor Reis (edema na coxa direita) e Mayke (lesão na panturrilha direita).

Em busca do tricampeonato consecutivo, o Palmeiras está em terceiro lugar no Brasileirão com 47 pontos, apenas três pontos do líder Botafogo.