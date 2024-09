Confira o cronograma do São Paulo antes da decisão na Copa do Brasil

(Photo by DANTE FERNANDEZ / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/09/2024 - 04:40 • São Paulo (SP)

O elenco do São Paulo ganhou três dias de folga após a derrota para o Fluminense, por 2 a 0, no Rio de Janeiro, no último domingo (1°). Isso porque o técnico Luis Zubeldía terá mais dias para trabalhar o elenco nesta pausa para a Data Fifa, já que o próximo duelo do Tricolor é só no dia 12, contra o Atlético-MG, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

O descanso será importante justamente em razão do calendário cheio. Atualmente, o Tricolor disputa três competição: Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão, e tem boas chances de títulos. Contra o Galo, no entanto, precisará reverter o placar negativo do jogo de ida, quando perdeu por 1 a 0, no Morumbis. Agora, fora de casa, o time paulista precisará vencer por dois gols de diferença para avançar.

O São Paulo se reapresenta na quinta-feira (5) para dar inicio à preparação antes de viajar a Belo Horizonte. Nesta terça e quarta, apenas jogadores que estão em tratamento estarão ao CT da Barra Funda antes do restante do grupo. Até sábado (7), o time tem treinos marcados diariamente.

Quatro jogadores do São Paulo serão ausência neste período em razão de convocação de suas seleções: Lucas, pelo Brasil, Ferraresi, pela Venezuela, Bobadilla, pelo Paraguai, e Méndez, pelo Equador.