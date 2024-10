Conheça o Athletic, time que chega à Série B em campanha histórica

Time do Athletic Club em foto oficial (foto: facebook do Athletic)







Escrito por Maria Gabriela Meireles • Publicada em 09/10/2024 - 05:15 • Belo Horizonte

Seis anos, 72 meses ou 313 semanas. Esse foi o tempo em que o Athletic precisou para consolidar o projeto do clube de retorno ao futebol profissional, em 2018, até conquistar o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro em 2024. A vitória por 2 a 1 sobre o Londrina, na Arena Sicredi, no último domingo, selou o feito memorável.

Os gols de David Braga e Denílson garantiram ao Esquadrão de Aço a liderança do grupo B, além de confirmar a vaga do clube de São João del Rei (MG) na disputa da grande final da Série C contra o Volta Redonda.

Em entrevista exclusiva ao Lance!, David Braga, camisa 10 do Esquadrão, afirmou que o objetivo do Athletic é permanecer na Série B, mas acredita no projeto da diretoria para montar um elenco forte e brigar na elite do futebol.

- As nossas expectativas são as melhores possíveis. Vai ser histórico. Então acho que a expectativa é essa, primeiro permanecer e, quem sabe, lutar pelo acesso também, né? A gente sabe que a diretoria vai montar uma equipe forte, então a gente também tem grandes sonhos pela frente - declarou o atleta, que balançou as redes aos 24 minutos da primeira etapa.

Com 34 jogos na atual temporada pelo Athletic, David Braga marcou oito gols e deu cinco assistências. O jogador declara que teve um início de ano difícil, mas superou as adversidades com o apoio da esposa, Gabriely, e do pequeno Miguel, filho recém-nascido do casal.

- Eu tive um começo de ano muito difícil, e minha esposa sempre esteve comigo. Ela está sempre me acompanhando, nós casamos esse ano e tivemos um filho, e ele é meu amuleto da sorte. Nos dois jogos que ele foi eu fiz gol, então estou muito feliz de fazer esse gol em um jogo tão importante. Só tenho a agradecer ao meu empresário, meus pais, meus irmãos, a toda a minha família. Graças a Deus fui coroado com um gol nessa reta final e tudo está dando certo.

Escalada vertiginosa

O feito do Athletic é ainda mais impressionante quando se olha para o passado recente do clube. Fundado em 1909, o Esquadrão passou 49 anos longe do futebol profissional, encerrando suas atividades em 1969.

O retorno ao cenário profissional só aconteceu em 2018, na Segunda Divisão do Campeonato Mineiro. Nem mesmo o torcedor alvinegro mais otimista esperava que, em apenas seis anos, o clube escalaria todas as divisões até chegar à Série B do Brasileirão.

Desde que retomou as atividades profissionais, o Athletic tem vivido dias de glórias. Em 2018, logo no seu retorno, o clube conquistou o acesso ao Módulo 2 do Campeonato Mineiro. Dois anos depois, em 2020, o time alcançou a elite do futebol mineiro, após um empate por 0 a 0 com o Betim, na Arena Vera Cruz.

Nomes de peso e ascensão sólida na elite de Minas Gerais

Em 2021, o Athletic entrou em campo com a meta de consolidar sua permanência na elite e de se projetar no cenário nacional. O primeiro passo para aumentar a visibilidade do clube foi a contratação de grandes nomes do futebol, como a chegada do centroavante uruguaio Loco Abreu, que na época completou 44 anos e atraiu os holofotes para o Athletic no cenário esportivo.

Quase um ano após a contratação de Loco Abreu, o Esquadrão voltou a agitar o cenário do futebol com mais um reforço de grande impacto. Ricardo Oliveira, então com 41 anos, foi anunciado para fortalecer a equipe ao longo da temporada de 2022.

Cerca de nove meses após a chegada de Ricardo Oliveira, o Athletic voltou ao mercado para anunciar, dessa vez, o atacante Sassá. O jogador chegou com prestígio para reforçar o clube no primeiro semestre de 2023, quando o time iria disputar Copa do Brasil, Campeonato Mineiro e Recopa Mineira.

SAF: uma das chaves do sucesso do Athletic

A chegada da SAF trouxe um novo cenário para o alvinegro. No fim de dezembro de 2021, o Athletic oficializou a venda de 49% da associação para a empresa V2 Participações. Com 51% das ações, o clube informou que a prioridade seria investir na infraestrutura do clube por meio de parcerias, com foco em modernizar o Estádio Joaquim Portugal e construir um novo centro de treinamentos e formação de jogadores de base.

No fim de 2022, mais uma negociação: o clube vendeu 90% das ações para o Grupo Futbraz, permanecendo com 5% das ações, e os outros 5% restantes a serem negociados.

Em agosto de 2024, o Grupo Futbraz, que detinha a maioria das ações do Athletic, foi vendido para novos investidores, e agora a nova detentora SAF é a F&P Gestão Esportiva.

Fábio Mineiro, responsável pelo projeto do Athletic, assumiu a presidência da SAF, com Pierre Fernandes como sócio. Os valores da transação não foram divulgados. A nova composição acionária é a seguinte:

59,5% - F&P Gestão Esportiva

21,5% - Tiberis Holding (grupo italiano)

7% - Construtora Felipão

7% - Família Lago de Minas

5% - Athletic Club (associação)

Ascensão histórica

De 2023 pra cá, o Athletic conquistou a Recopa Mineira, estreou na Copa do Brasil, se consagrou bicampeão do Mineiro do Interior, conquistou o acesso à Série B do Brasileiro e em março deste ano ergueu a taça do Troféu Inconfidência.

No último domingo, dia 05 de outubro, o Athletic escreveu mais um capítulo inédito da sua história, com o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro, na última rodada da segunda fase da Série C.

A final, contra o Volta Redonda, será definida em duas partidas; o primeiro jogo será na Cidade de Aço, no Estádio Raulino de Oliveira, no dia 12/10, às 17h30, e o jogo de volta na Arena Sicredi, no dia 19/10, no mesmo horário.