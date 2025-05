Confira os resultados deste fim de semana na Série B

A 8ª rodada da Série B começou na última quinta-feira (15) e contou com resultados importantes na disputa pela parte de cima da tabela. O líder Goiás visitou o Paysandu, mas não saiu do 0 a 0. Já o rival Vila Nova reencontrou o caminho das vitórias e assumiu a 2 ª colocação ao vencer o Athletico-PR, que estacionou na 13ª posição. A Chapecoense venceu o Cuiabá, na Arena Condá, e chegou aos 13 pontos ganhos. O Avaí, ficou no empate com a Ferroviária e perdeu a chance de entrar no G4, ainda nesta rodada.

A Ferroviária recebeu o Avaí, no Estádio Doutor Adhemar de Barros, e ficou no empate em 1 a 1. Com o resultado, a equipe paulista estacionou na 10ª colocação e soma 11 pontos. Já o Leão da Ilha, perdeu a oportunidade de entrar no G4 ainda nesta rodada e ocupa a 7ª posição, com 13 pontos ganhos.

Na sexta-feira (16), a Chapecoense derrotou o Cuiabá por 2 a 1 e assumiu a 6ª posição na tabela de classificação. Com a derrota, o Dourado ficou com os mesmos 12 pontos, na 9ª colocação.

No sábado, o Operário confirmou o favoritismo e derrotou o Botafogo-SP por 3 a 0, no Paraná. Já o Novorizontino venceu o Athletic, fora de casa e chegou aos 13 pontos na competição. O Vila Nova vem de tropeço para o Remo, mas aproveitou a má fase do Athletico-PR e venceu mais uma na Série B. O Tigre venceu o duelo por 2 a 1 e se manteve na 2ª posição. Já o Furacão não sabe o que é vencer a 4 jogos.

O líder Goiás entrou em campo neste domingo (18) e não saiu do 0 a 0 com o Paysandu. O CRB derrotou o Criciúma por 1 a 0, ultrapassou o Operário-PR e chegou a 4ª posição. Já o Atlético-GO dominou as ações da partida, mas não saiu do empate em 1 a 1 com o Remo.

Taça da Série B do Campeonato Brasileiro (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Confira os jogos desta segunda-feira (19)

Volta Redonda x Amazonas - 19h

Coritiba x América-MG - 21h35