A 22ª rodada do Brasileirão 2023 já chegou! Por isso, alguns os jornalistas do Lance! deixaram os seus palpites sobre o resultados dos jogos. Os principais destaques são os clássicos entre o líder Botafogo e o Flamengo e Corinthians e Palmeiras, que fazem mais um Derby. Confira as previsões dos nossos jornalistas!