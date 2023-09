A Imperatriz Leopoldinense foi campeã do Carnaval de 2023, ao homenagear o rei do cangaço Lampião no enredo "O aperreio do cabra que o excomungado tratou com má-querença e o santíssimo não deu guarida". A conquista veio 28 anos depois do título com o enredo “Mais Vale Um Jegue Que Me Carregue, Que Um Camelo Que Me Derrube... Lá No Ceará”. (Foto: Reprodução)