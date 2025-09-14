Confira as escalações de Atlético-MG X Santos, pelo Campeonato Brasileiro

O Atlético-MG recebe o Santos neste domingo (12), às 16h (de Brasília), na Arena MRV, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Galo chega para o confronto após ser eliminado pelo Cruzeiro nas quartas de final da Copa do Brasil, com duas derrotas por 2 a 0 diante do maior rival. O jogo da volta foi disputado na última quinta-feira (11), no Mineirão.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

O duelo marcou a estreia do técnico Jorge Sampaoli, que retornou ao clube após quase cinco anos. O argentino assinou contrato até o fim de 2027.

Em sua primeira passagem, conquistou o Campeonato Mineiro e levou o time ao terceiro lugar no Brasileirão. Foram 45 jogos, com 26 vitórias, 9 empates e 10 derrotas, alcançando 64,4% de aproveitamento. Ele chega para substituir Cuca, que deixou o cargo após oito meses.

O Santos teve pela terceira vez uma semana livre para treinamentos durante a Data Fifa. O Alvinegro Praiano entrou em campo pela última vez no dia 31 de agosto, no empate sem gols com o Fluminense, na Vila Belmiro.

Neymar está na lista de relacionados do duelo entre o Santos e o Galo. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O técnico Juan Pablo Vojvoda fará sua estreia fora de casa no Campeonato Brasileiro.

O argentino vai promover a estreia de dois reforços já regularizados no BID da CBF: o atacante Lautaro Díaz e o meia Victor Hugo. O zagueiro Adonis Frías fica como opção no banco. Todos foram anunciados na semana passada, junto com o zagueiro Alexis Duarte, que se apresentou ao clube apenas na última sexta-feira (12), após defender a seleção paraguaia na Data Fifa.

Entre os destaques, Neymar treinou normalmente durante a semana e será titular, apesar de já ter declarado publicamente que não gosta de atuar em gramados sintéticos, como o da Arena MRV.

Rollheiser, por sua vez, está suspenso, enquanto Willian Arão segue em transição física após sofrer uma lesão no músculo sóleo, na panturrilha.

Entre as novidades, Igor Vinícius como titular da lateral-direita na vaga de Mayke e João Schmidt ganhando uma vaga no meio. Zé Ivaldo e Luan Peres voltam a formar a dupla de zaga.

Outro desfalque será o meia Gabriel Bontempo, que apresentou uma lesão no músculo adutor da coxa direita após o duelo contra o Fluminense.

Escalações:

Santos (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

Gabriel Brazão; Igor Vinícius Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael, Victor Hugo e Neymar; Guilherme e Lautaro Díaz

Atlético-MG (Jorge Sampaoli)

Everson; Natanael, Lyanco, Vitor Hugo e Guilherme Arana; Fausto Vera, Alan Franco, Gustavo Scarpa e Cuello; Rony e Hulk.

Ficha técnica:

ATLÉTICO-MG X SANTOS - 23ª rodada do Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: domingo (14), às 16h (de Brasília);

📍 Local: Arena MRV (Belo Horizonte, MG);

📺 Onde assistir: Premiere

🗣️ Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

🚩 Auxiliares: Rafael da Silva Alves (RS) e Luis Claudio Regazoni (RJ)

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)