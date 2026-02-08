Em boa fase, John Kennedy reassume a camisa 9 do Fluminense
Saída de Everaldo deixou a numeração disponível para o Moleque de Xerém
O bom início de temporada de John Kennedy pelo Fluminense recebeu um tempero extra. Com a saída de Everaldo, o Moleque de Xerém reassume a mística camisa 9 tricolor, estreando a numeração neste domingo (8), contra o Maricá, pelo Carioca.
Fluminense
Fora de Campo
Fluminense
Antes da ida de Eve para o Bahia, JK usava a 99. Esta será a segunda vez que o atacante é veste a 9. Em 2023, ano histórico da conquista da Libertadores, em que marcou o gol do título, era o dono da camisa.
O centroavante é o artilheiro do Fluminense na temporada, com quatro gols, brigando também pela artilharia do Estadual, com três. Em 2026, são cinco participações para gol em sete jogos.
John Kennedy pelo Fluminense
Matador desde as categorias de base e carrasco de rivais, John Kennedy subiu para o time profissional cercado de expectativas. A estreia foi em 2021 e o jogador precisou de pouco tempo para balançar as redes pela primeira vez.
No início de 2023, que se tornaria grande ano de sua carreira, foi emprestado para a Ferroviária. Ficou por 11 jogos, marcou seis gols, e retornou ao Fluminense para vestir a camisa 9. Na Libertadores, JK marcou em todas as fases do mata-mata, fazendo o gol da classificação para a final, contra o Internacional, e o segundo gol contra o Boca Juniors, que garantiu a ida da taça para Laranjeiras.
Ficou no clube em 2024, mas não teve boa atuação na temporada, sendo emprestado ao Pachuca em 2025. Jogou o Mundial de Clubes pelo clube mexicano e retornou ao Flu no segundo semestre, mas seguiu tendo baixo desempenho, sendo preterido por Everaldo.
Em 2026, John Kennedy retornou mais cedo para se reapresentar ao início da temporada e foca em se firmar como titular. O Flu ainda busca um reforço de peso para a posição, pressionando-o na briga pela titularidade.
