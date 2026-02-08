menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFluminense

Em boa fase, John Kennedy reassume a camisa 9 do Fluminense

Saída de Everaldo deixou a numeração disponível para o Moleque de Xerém

WhatsApp-Image-2025-03-27-at-16.45.12-aspect-ratio-1024-1024
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/02/2026
17:46
John Kennedy fluminense
imagem cameraJohn Kennedy comemora seu gol pelo Fluminense contra o Botafogo, pelo Campeonato Carioca (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O bom início de temporada de John Kennedy pelo Fluminense recebeu um tempero extra. Com a saída de Everaldo, o Moleque de Xerém reassume a mística camisa 9 tricolor, estreando a numeração neste domingo (8), contra o Maricá, pelo Carioca.

continua após a publicidade

➡️ Fluminense x Maricá: onde assistir ao vivo e prováveis escalações

Antes da ida de Eve para o Bahia, JK usava a 99. Esta será a segunda vez que o atacante é veste a 9. Em 2023, ano histórico da conquista da Libertadores, em que marcou o gol do título, era o dono da camisa.

O centroavante é o artilheiro do Fluminense na temporada, com quatro gols, brigando também pela artilharia do Estadual, com três. Em 2026, são cinco participações para gol em sete jogos.

continua após a publicidade

➡️ Fluminense e Bahia chegam a acordo por empréstimo de Everaldo

John Kennedy pelo Fluminense

Matador desde as categorias de base e carrasco de rivais, John Kennedy subiu para o time profissional cercado de expectativas. A estreia foi em 2021 e o jogador precisou de pouco tempo para balançar as redes pela primeira vez.

No início de 2023, que se tornaria grande ano de sua carreira, foi emprestado para a Ferroviária. Ficou por 11 jogos, marcou seis gols, e retornou ao Fluminense para vestir a camisa 9. Na Libertadores, JK marcou em todas as fases do mata-mata, fazendo o gol da classificação para a final, contra o Internacional, e o segundo gol contra o Boca Juniors, que garantiu a ida da taça para Laranjeiras.

continua após a publicidade

Ficou no clube em 2024, mas não teve boa atuação na temporada, sendo emprestado ao Pachuca em 2025. Jogou o Mundial de Clubes pelo clube mexicano e retornou ao Flu no segundo semestre, mas seguiu tendo baixo desempenho, sendo preterido por Everaldo.

Em 2026, John Kennedy retornou mais cedo para se reapresentar ao início da temporada e foca em se firmar como titular. O Flu ainda busca um reforço de peso para a posição, pressionando-o na briga pela titularidade.

➡️ Tudo sobre o Tricolor carioca agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

🍀 Aposte no gol de John Kennedy contra o Maricá!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

John Kennedy comemora gol contra o Bahia (Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.)
John Kennedy comemora gol contra o Bahia (Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias