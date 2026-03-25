Fluminense tem desfalque em período-chave na Data Fifa; Savarino toma decisão

O Fluminense se reapresenta nesta quarta-feira (25) e inicia período tratado internamente como importante para a sequência da temporada, mas já sabe que não terá o elenco completo durante toda a Data Fifa. Convocado pela seleção do Uruguai, Agustín Canobbio está fora de parte da programação tricolor e viajará para se apresentar à Celeste.

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➡️ Serna e John Kennedy dividem artilharia do Fluminense; Cano tinha o dobro de gols no mesmo período em 2025

A comissão técnica de Luis Zubeldía vê com a pausa no calendário como uma oportunidade rara para recuperar o elenco física e mentalmente, além de ganhar tempo de treino com jogadores que ainda buscam melhor condição. Após a vitória sobre o Atlético-MG, os jogadores receberam folga no domingo, segunda e terça-feira. A partir desta quarta-feira, o elenco treina todos os dias no CT Carlos Castilho até o sábado (28). No domingo, o time mais uma folga antes de treinar no dia anterior ao jogo contra o Corinthians, no dia 1° de abril.

O Fluminense vem de maratona pesada. Desde a estreia do time principal, em 22 de janeiro, o Fluminense disputou 18 partidas em 67 dias — média de praticamente um jogo a cada três dias. Em 2025, o cenário já havia sido semelhante: o clube foi o segundo que mais atuou no Brasil, com 79 jogos, alcançando fases agudas de Copa do Brasil, Sul-Americana e Mundial de Clubes, além de disputar o Brasileiro até o fim em busca de vaga direta na Libertadores.

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Zubeldía destacou após a vitória sobre o Galo que o elenco vinha acumulando desgaste físico e emocional desde a final do Carioca. Segundo o treinador, a pausa será útil para recuperar jogadores e dar ritmo a quem ainda está atrás fisicamente, como Alisson e Millán, além de ajudar no retorno de nomes como Bernal, Nonato e Cano.

Canobbio e Savarino convocados

O planejamento, porém, não será cumprido com grupo completo. Canobbio já tem presença confirmada na seleção uruguaia. O atacante volta a ser chamado depois de quase dois anos e vive grande fase no Fluminense. Em 2026, já participou diretamente de cinco gols, sendo quatro contribuições nos últimos quatro jogos.

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A situação de Savarino foi definida na noite desta terça-feira (24). Convocado pela Venezuela para amistosos contra Trinidad e Tobago e Uzbequistão, o meia ainda confirmou que não vai viajar para se apresentar para a seleção. O jogador optou por permanecer no Rio de Janeiro para melhorar a parte física e ganhar entrosamento com a equipe. Vale lembrar que a Venezuela não está classificada para a Copa do Mundo 2026.

Relembre a última partida do Fluminense

O Fluminense venceu o Atlético-MG por 1 a 0 neste sábado (21), no Maracanã, em partida válida pelo Brasileirão. O gol da partida foi marcado pelo atacante Rodrigo Castillo, que fez sua estreia como titular na equipe tricolor. No último lance, Fábio fez uma defesa milagrosa e impediu o empate.

Com o resultado, o Tricolor fica na terceira posição do Campeonato Brasileiro, com 16 pontos. O Galo estaciona nos oito pontos, na décima primeira colocação da competição.

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Canobbio comemora seu gol no jogo do Fluminense contra o Vasco (Foto: Affonso Andrade/Agência F8/Gazeta Press)

O que vem por aí?

A próxima partida dos dois clubes é apenas após a parada da Data Fifa. O Fluminense recebe o Corinthians no Maracanã, no dia 1º de abril, às 21h30 (de Brasília).

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