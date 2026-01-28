Como chega a Chapecoense para o Brasileirão 2026?
Chape tem como grande objetivo permanecer na Série A
A Chapecoense está de volta à elite do futebol nacional. Rebaixada em 2021, a equipe estreia contra o Santos na quarta-feira (28), às 20h (de Brasília), na Arena Condá, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.
Abaixo, o Lance! detalha o elenco, as contratações e saídas no mercado, os estrangeiros do elenco, o treinador da temporada e o que esperar da Chapecoense na Série A. Confira:
Elenco da Chapecoense (38)
Goleiros: Anderson, Léo Vieira e Rafael Santos
Zagueiros: Bruno Leonardo, Doma, Jhonnathan, João Paulo, Kauan, Rafael Thyere, Bressan e Victor Caetano
Laterais: Bruno Pacheco, Cadu, Everton, Mancha, Marcos Vinicius, Gustavo Talles, Arthur Vanzela e Walter Clar
Volantes: João Vitor, Bruno Matias, David Antunes, Higor Meritão, Camilo e Rafael Carvalheira
Meias: Giovanni Augusto, Jean Carlos e Robert
Atacantes: Bolasie, Italo, João Bom, Mailson, Marcinho, Neto Pessoa, Perotti, Rubens, Jonathan Palacios e Ênio
Média de idade: 27,5 anos
A Chapecoense fez diversas contratações após o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. O atual elenco da equipe catarinense tem rostos conhecidos, incluindo alguns que estavam na Primeira Divisão em 2025: o lateral-esquerdo Bruno Pacheco (rescindiu com o Fortaleza) e os atacantes Ênio (emprestado pelo Juventude) e Bolasie (fim de contrato com o Cruzeiro).
Os meio-campistas Giovanni Augusto (ex-Corinthians e Atlético-MG) e Jean Carlos (ex-Ceará e Juventude) também integram o grupo. Há ainda o atacante Perotti, que é cria da base e marcou três vezes na Série A de 2021. O artilheiro da Chape em 2026 é Rafael Carvalheira, com quatro gols.
Estrangeiros da Chapecoense (3)
Congolês: Yannick Bolasie
Colombiano: Jonathan Palacios
Paraguaio: Walter Clar
Com três estrangeiros, a Chapecoense está longe do limite permitido para relacionar em um jogo do Brasileirão ou da Copa do Brasil: nove. A principal chegada entre os estrangeiros é a de Yannick Bolasie, que assinou com a equipe após o fim de seu vínculo no Cruzeiro. O congolês também já defendeu o Criciúma.
Quem chegou e quem saiu na Chapecoense
Contratações (13)
Anderson: goleiro (Atlético-GO)
Marcos Vinicius: lateral-direito (Avaí)
Bruno Pacheco: lateral-esquerdo (livre no mercado, estava no Fortaleza)
Rafael Thyere: zagueiro (Sport)
Higor Meritão: volante (CRB)
João Vitor: volante (Avaí)
Vinicius Balieiro: volante (livre no mercado, pertencia ao Santos)
Camilo Reijers: volante (Grêmio)
Jean Carlos: meia (Criciúma)
Robert: meia (Atlético-MG)
Ênio: atacante (Juventude)
Bolasie: atacante (livre no mercado, estava no Cruzeiro)
João Bom: atacante (Volta Redonda)
Jonathan Palacios: atacante (Amazonas)
Saídas (9)
Deivity: goleiro (Volta Redonda)
Inocêncio: lateral-direito (Botafogo-SP)
Felipe Vieira: lateral-esquerdo (Felipe Vieira)
Jimenéz: volante (Amazonas)
Pedro Martins: volante (Sport)
Person: meia (América-MG)
Thomás: meia (sem clube)
Márcio Jr: meia (Paysandu)
Getúlio: atacante (Inter de Limeira)
Treinador da Chapecoense
Gilmar Dal Pozzo
Aos 56 anos, Gilmar Dal Pozzo assumiu a Chapecoense em agosto de 2024, sendo essa a quarta passagem pelo time catarinense. O clube terminou aquela Série B em 15º lugar e evitou o rebaixamento.
Dal Pozzo continuou no cargo e, no Estadual de 2025, obteve o vice-campeonato. Na Série B, a boa campanha levou a Chape ao acesso. O objetivo do longevo trabalho é manter o Verdão do Oeste na elite. Enquanto isso, o time está nas quartas do Campeonato Catarinense e enfrentará o Criciúma.
O que esperar da Chapecoense?
Depois do acesso como terceira colocada na Série B de 2025, com x pontos, a Chapecoense apresenta o grande objetivo de permanecer na elite do futebol brasileiro.
Esta será a oitava participação do clube, que disputou a Série A entre 2014 e 2019 e em 2021. No primeiro período, a Chape chegou a defender a "mística" de nunca ter sido rebaixada. Agora, a ideia é replicar o sucesso dos anos iniciais no torneio.
