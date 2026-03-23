Sorteio da Copa do Brasil: IA projeta jogos da 5ª fase
Sorteio acontece na sede da CBF, nesta segunda-feira (23), às 14h
O sorteio da 5ª fase da Copa do Brasil acontece nesta segunda-feira (23), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, às 14 (de Brasília). O Lance! pediu para que o Chat GPT, ferramenta de inteligência artificial, projetasse os confrontos da próxima fase do torneio.
Veja quais são os palpites da ferramenta para o sorteio:
- Flamengo vs Ceará
- Corinthians vs Vitória
- Palmeiras vs Coritiba
- Atlético Mineiro vs Mirassol
- São Paulo vs Operário-PR
- Fluminense vs Paysandu
- Botafogo vs Remo
- Athletico Paranaense vs Chapecoense
- Bahia vs CRB
- Vasco da Gama vs Atlético Goianiense
- Cruzeiro vs Goiás
- Grêmio vs Juventude
- Fortaleza vs Confiança
- Internacional vs Athletic Club
- RB Bragantino vs Barra
- Santos vs Jacuipense
Sorteio da 5ª fase da Copa do Brasil vai contar com clubes da Série A
Texto de Marcio Dolzan
Depois de quatro etapas, enfim os clubes da Série A vão entrar na Copa do Brasil. Nesta segunda-feira (23), a CBF sorteia os confrontos da quinta fase do torneio, que reunirá os 20 clubes da elite nacional e outros 12 que ainda permanecem na disputa após quatro rodadas.
Pelo regulamento, os 32 times serão divididos em dois potes com base no Ranking Nacional de Clubes (RNC). Não há outro tipo de restrição, o que permite que cinco dos 16 duelos que serão definidos no sorteio da Copa do Brasil sejam entre equipes da Série A — Vitória, Coritiba, Mirassol, Chapecoense e Remo ficarão alocados no Pote 2; o Fortaleza, que disputa a Série B este ano, é o 13º colocado no RNC e está no Pote 1.
Além da definição dos jogos, o sorteio também irá definir os mandos de campo da quinta fase da Copa do Brasil. As datas-base dos jogos de ida são 22 e 23 de abril, e as de volta são 13 e 14 de maio.
POTE 1
- Flamengo
- Corinthians
- Palmeiras
- Atlético-MG
- São Paulo
- Fluminense
- Botafogo
- Athletico-PR
- Bahia
- Vasco
- Cruzeiro
- Grêmio
- Fortaleza
- Internacional
- Bragantino
- Santos
POTE 2
- Vitória
- Ceará
- Coritiba
- Mirassol
- Chapecoense
- Remo
- Paysandu
- Operário-PR
- Athletic
- Confiança
- Atlético-GO
- CRB
- Jacuipense
- Juventude
- Goiás
- Barra
