Copa do Brasil: CBF define mandos dos jogos da quinta fase

Após o sorteio dos confrontos, nesta segunda-feira (23), a CBF definiu os mandos de campo dos jogos da quinta fase da Copa do Brasil. A entidade, por questões de segurança dos torcedores nos dias dos confrontos, fez agrupamentos devido à logística.

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As datas-base dos jogos de ida são 21, 22 e 23 de abril, e as de volta são 12, 13 e 14 de maio.

Veja os mandos de campo dos jogos da Copa do Brasil:

*Os clubes à esquerda farão o primeiro jogo como mandante e decidirão fora de casa.

Atlético-MG x Ceará

Goiás x Cruzeiro

Athletico-PR x Atlético-GO

Flamengo x Vitória

Grêmio x Confiança-SE

Paysandu x Vasco

Fortaleza x CRB-AL

Bahia x Remo

Botafogo x Chapecoense

Bragantino x Mirassol

Barra-SC x Corinthians

Operário-PR x Fluminense

Palmeiras x Jacuipense-BA

Athletic-MG x Internacional

Santos x Coritiba

São Paulo x Juventude

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Copa do Brasil 2026 chegou na quinta fase (Foto: Divulgação/CBF)

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Para definir os confrontos, a CBF alocou os times em dois potes, com base no Ranking Nacional de Clubes (RNC). Pelo regulamento, não havia nenhum outro tipo de restrição, o que permitiria que até cinco dos 16 duelos fossem entre equipes da Série A — Vitória, Coritiba, Mirassol, Chapecoense e Remo ficaram alocados no Pote 2; o Fortaleza, que disputa a Série B este ano, é o 13º colocado no RNC e está no Pote 1.

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O regulamento da Copa do Brasil mudou para este ano. Além de os times da Série A terem vaga garantida a partir desta quinta fase, o torneio agora terá final em jogo único e campo neutro. E a competição passa a dar duas vagas para a Libertadores do próximo ano: a que já estava garantida ao campeão, e uma na fase preliminar para que acabar como vice.