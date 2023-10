Como o próprio Diniz já afirmou em entrevista coletiva, a decisão contra o Boca Juniors-ARG é a partida mais importante da história do Fluminense. Dessa forma, caso não conquiste o título no Maracanã, jogando uma final única em casa, o treinador perderá a chance de ser um dos protagonistas de um feito inédito nos 121 anos de existência do Tricolor e sua permanência no clube deve ficar em jogo.