No último jogo do Boca Juniors antes do embarque para o Rio de Janeiro visando à final da Copa Libertadores contra o Fluminense, a equipe de Jorge Almirón empatou com o Estudiantes por 0 a 0, neste sábado (28). Apesar do resultado pela Superliga Argentina, torcedores presentes no estádio La Bombonera deram um show a parte e mandaram um recado para o elenco xeneize em uma música.



- No Rio de Janeiro, vamos ganhar. No Rio de Janeiro, vamos ganhar. E a volta (olímpica), e a volta vamos dar - cantaram os torcedores ao fim jogo pelo campeonato argentino.