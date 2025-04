O Sport Club do Recife é tricampeão pernambucano. Após perder por 2 a 1 para o Retrô, na noite desta quarta-feira (2), na Ilha do Retiro, no Recife, o Leão venceu na decisão por pênaltis por 4 a 2. Como havia vencido por 3 a 2 na Arena de Pernambuco, no sábado retrasado (dia 22), a equipe rubro-negra só precisava de um empate para assegurar o terceiro título estadual seguido. Mas como perdeu, teve que sofrer na "loteria dos pênaltis". O jogo teve três intervenções importantes do VAR e terminou em confusão entre jogadores e comissão técnica das duas equipes. É o 45º título pernambucano do Sport.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Chico comemora seu gol em Sport x Retrô. (foto: Marlon Costa/AGIF)

Como foi o jogo

O Sport começou mandando nas principais ações do jogo, e antes mesmo do primeiro minuto, Sérgio Oliveira chutou por cima do travessão. E minutos depois, com Chrystian Barletta, se aproveitando de um erro da defesa, mas chutando para fora. O gol rubro-negro saiu aos 23 minutos, após uma cobrança de escanteio em que a defesa do Retrô não conseguiu afastar, e o zagueiro Chico chutou forte para as redes.

Mesmo com total domínio de jogo, o Sport sofreu o empate. Aos 36, Fernandinho fez uma ótima jogada pelo lado esquerdo e cruzou para o atacante Mascote cabecear para o gol. Na segunda etapa, o Sport voltou a marcar, mas o VAR chamou pela primeira vez o árbitro mineiro Paulo Cesar Zanovelli, que anulou, apontando falta de Barletta na roubada de bola que achou Sérgio Oliveira livre na área para cabecear.

continua após a publicidade

Mas o fato de o Retrô precisar de apenas um gol para levar o jogo para a prorrogação deixou a partida tensa. E aos 22 do segundo tempo, isso foi visto em campo. O VAR pela segunda vez chamou o árbitro para reanalisar uma falta muito dura de Sérgio Oliveira em Júnior Fialho. O volante rubro-negro acabou sendo expulso, deixando o Sport com um a menos em campo.

A Fênix aproveitou a vantagem numérica logo. Quatro minutos depois, o veterano atacante Fernandinho, ex-São Paulo, Grêmio e Flamengo, virou o jogo com um golaço de cobrança de falta. O jogo fiocu tenso, e mesmo com dez em campo, o Sport tentou até o fim resolver o jogo nos 90 minutos, mas sem sucesso.

continua após a publicidade

Cartão vermelho em Sport x Retrô, na Ilha do Retiro. (foto: Marlon Costa/AGIF)

Decisão por pênaltis

O Sport abriu as cobranças com Rivera convertendo, e o Retrô empatou com Júnior Fialho. Em seguida, Chico bateu bem no cantinho e botou o Leão na frente. Lucas Grafite cobrou com muita força e acertou o travessão, desperdiçando a primeira cobrança. Mas João Silva bateu mal, e o goleiro do Retrô Fabian Volpi defendeu. Mas o VAR pela terceira vez entrou em campo e mostrou os dois pés do arqueiro fora da linha. Na cobrança repetida, ele botou o Sport na frente.

Com a vantagem, Radsley diminuiu, e Carlos Alberto fez o quarto do Sport e fez gesto de choro pros adversários, e o clima voltou a ficar quente entre os jogadores - até os colegas rubro-negros condenaram a atitude. Acalmados os ânimos, o meia Diego Guerra tomou muita distância, mas chutou muito fraco. O goleiro Caíque França praticamente encaixou a defesa.

Após a confirmação do título, a confusão voltou a se instalar em campo. Membros da comissão técnica do Sport se estranharam com jogadores do Retrô e chegaram a trocar pontapés em campo. Mas os dois elencos trataram de acalmar e apartar a briga.

O que vem por aí

Após o título pernambucano, o Sport volta as atenções ao Campeonato Brasileiro, onde estreou com um empate sem gols com o São Paulo, no Morumbis. No domingo (6), recebe o Palmeiras, na Ilha do Retiro. O Retrô só volta a jogar daqui a uma semana, na estreia da Série C do Brasileirão, contra o Tombense, na Arena de Pernambuco.