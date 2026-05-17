São Paulo tem avanço com Marcos Antonio em reapresentação do elenco

O São Paulo teve novidade com Marcos Antonio em reapresentação do elenco após a derrota contra o Fluminense. O time voltou do Rio de Janeiro na última noite.

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Ao lado dos atletas que não foram titulares no Maracanã, Marcos Antonio realizou o processo de aquecimento e a primeira parte do treino com o grupo. Em seguida, o camisa 8 fez um complemento individualizado com a preparação física.

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Marcos Antonio evoluiu no treino deste domingo, após a derrota contra o Fluminense (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Veja como foi o treino do São Paulo

No treinamento de campo deste domingo, comandado pelos auxiliares Milton Cruz e James Freitas, o elenco realizou atividades técnicas focadas em cruzamentos, finalizações e situações reduzidas de jogo, com duelos em superioridade numérica, como dois contra um e três contra dois.

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Os atletas que tiveram maior minutagem na derrota para o Fluminense permaneceram na parte interna do CT para trabalhos regenerativos.

Já o zagueiro Alan Franco, em transição após um pequeno estiramento no adutor direito, e o atacante Luciano, que trata um edema na parte posterior da coxa direita, realizaram corridas no gramado.

Nesta segunda-feira (18), o São Paulo fará o último treino antes do duelo contra o Millonarios, marcado para terça-feira (19), às 21h30, no Morumbis, pela quinta rodada do Grupo C da Sul-Americana, já com a apresentação oficial de Dorival Júnior.