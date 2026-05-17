Fagner revela ponto chave para o Cruzeiro contra o Boca Juniors

Conquistado o empate contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro já foca na Libertadores. A equipe enfrentará o Boca Juniors na próxima terça-feira (19). Depois do duelo na Arena Barueri, Fagner projetou o duelo contra os argentinos.

continua após a publicidade

– Estamos nos preparando. A partir de amanhã começa a preparação para esse jogo. Sabemos da importância, dificuldade, tamanho do adversário. Vamos para tentar fazer nosso jogo, colocar nosso ritmo – comentou o lateral.

– O principal em jogo de Libertadores é entender o que o jogo pede logo no início. Muitas vezes o jogo é mais brigado que jogado. Mas ao mesmo tempo temos que jogar futebol. Sabemos o que aconteceu no final da primeira partida. Deixar isso de lado, fazer nosso jogo e sair de lá com nosso objetivo – projetou Fagner na zona mista depois do jogo do Cruzeiro contra o Palmeiras.

continua após a publicidade

Palmeiras x Cruzeiro

Palmeiras e Cruzeiro empataram por 1 a 1 na noite deste sábado, na Arena Barueri, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Felipe Anderson e Arroyo marcaram os gols da partida ainda na primeira etapa.

Com o resultado, a equipe liderada por Abel Ferreira chegou aos 35 pontos, cinco à frente do Flamengo, que ainda enfrenta o Athletico Paranaense na rodada e tem dois jogos a menos em relação aos paulistas. O Cruzeiro, por sua vez, soma 20 pontos e ocupa a 12ª colocação.

continua após a publicidade

Arroyo comemora gol em Palmeiras e Cruzeiro, na Arena Barueri, pelo Brasileirão (Foto: Marco Galvão/Cruzeiro)

Agora, a Raposa foca na Libertadores. A equipe enfrentará o Boca Juniors na próxima terça-feira (19), pela quinta rodada da fase de grupo. O duelo contra os argentinos definirá o cenário que a equipe terá na última rodada, quando enfrentará o Barcelona-EQU, dentro de casa.

+ Aposte em jogos do Cruzeiro!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.