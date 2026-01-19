São Paulo renova contrato de Igão, revelado em Cotia
Jogador tinha contrato até o final da temporada
O São Paulo renovou o contrato de Igão, zagueiro revelado em Cotia. Aos 18 anos, o novo contrato do defensor vai até o final de 2029. Igão tinha vínculo até o fim desta temporada.
Embora ainda não totalmente integrado aos mais velhos, Igão começou a entrar na mira do time profissional no ano passado, ainda sob o comando de Luis Zubeldía. O zagueiro também chegou a participar de alguns treinos no SuperCT.
Ainda em 2024, chegou a estrear pelo profissional, mas "desceu" de novo para o Sub-20 em 2025, para ganhar mais experiência. Neste ano, foi convocado por Allan Barcellos para compor elenco na Copa São Paulo de Futebol Júnior, na qual disputou três jogos.
São Paulo inicia processo de renovações de Crias de Cotia
Cotia é visto por anos como um ativo de vendas e revelação de atletas do São Paulo para o mercado. Está sendo cada vez mais comum o movimento de negociar jogadores ainda jovens. Para desenvolvê-los e não ter a chance de perder nomes por conta de contrato, iniciou um processo de renovações de vínculos.
Na última semana, renovou com Ryan Francisco, joia de Cotia, agora com contrato até 2029. No caso de Igão, um movimento parecido. A tendência é que isso aconteça com mais nomes da base.
