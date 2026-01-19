menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

São Paulo renova contrato de Igão, revelado em Cotia

Jogador tinha contrato até o final da temporada

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 19/01/2026
17:49
Igão São Paulo
imagem cameraIgão renovou com o Tricolor (Foto: Rubens Chiri /São Paulo FC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O São Paulo renovou o contrato de Igão, zagueiro revelado em Cotia. Aos 18 anos, o novo contrato do defensor vai até o final de 2029. Igão tinha vínculo até o fim desta temporada.

continua após a publicidade

Embora ainda não totalmente integrado aos mais velhos, Igão começou a entrar na mira do time profissional no ano passado, ainda sob o comando de Luis Zubeldía. O zagueiro também chegou a participar de alguns treinos no SuperCT.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! São Paulo

Ainda em 2024, chegou a estrear pelo profissional, mas "desceu" de novo para o Sub-20 em 2025, para ganhar mais experiência. Neste ano, foi convocado por Allan Barcellos para compor elenco na Copa São Paulo de Futebol Júnior, na qual disputou três jogos.

continua após a publicidade

➡️Deixe seu palpite para a próxima rodada do Campeonato Paulista
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Igão São Paulo
(Foto: Rubens Chiri /São Paulo FC)

São Paulo inicia processo de renovações de Crias de Cotia

Cotia é visto por anos como um ativo de vendas e revelação de atletas do São Paulo para o mercado. Está sendo cada vez mais comum o movimento de negociar jogadores ainda jovens. Para desenvolvê-los e não ter a chance de perder nomes por conta de contrato, iniciou um processo de renovações de vínculos.

continua após a publicidade

Na última semana, renovou com Ryan Francisco, joia de Cotia, agora com contrato até 2029. No caso de Igão, um movimento parecido. A tendência é que isso aconteça com mais nomes da base.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias