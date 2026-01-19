menu hamburguer
São Paulo tem novidade em reapresentação após clássico contra o Corinthians

Tricolor volta a campo na quarta-feira, dia 21

Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 19/01/2026
18:25
São Paulo não terá nenhum dia de folga (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)
O São Paulo se reapresentou na manhã desta segunda-feira, dia 19 de janeiro, após o empate no clássico com o Corinthians, que aconteceu neste domingo (18). No SuperCT, Hernán Crespo contou com algumas novidades.

O meia Pedro Ferreira, que participou da classificação do São Paulo para as quartas de final da Copinha, participou com o treinamento com o profissional. Além dele, outros jovens de Cotia foram convocados por Crespo para integrar o treino tático.

Por outro lado, Paulinho - que foi relacionado no final de semana para o clássico -, voltou para Sorocaba para integrar o elenco que irá enfrentar o Botafogo pelas quartas de final da Copinha, em jogo que acontece na noite desta segunda-feira (19).

São Paulo se reapresentou na parte da manhã (Erico Leonan / São Paulo FC)
Como foi o treino do São Paulo?

O elenco tricolor se reapresentou às 11h (de Brasília) na Barra Funda, sem folga após o clássico. A atividade foi dividida em três blocos, nos quais foram promovidos ajustes e situações de jogo.

O Tricolor tem um calendário bastante apertado. Na quarta-feira, dia 21, encara a Portuguesa pela quarta rodada do Campeonato Paulista. No sábado, joga contra o Palmeiras na Barueri. O time não terá nenhum dia de descanso e fecha a preparação para a próxima rodada nesta terça, a partir das 10h (de Brasília).

