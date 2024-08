Com gol nos acréscimos, Botafogo e Santos empatam e são rebaixados juntos no Brasileirão Feminino

Santos e Botafogo ficaram no empate e estão rebaixados no Brasileirão Feminino (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/08/2024 - 14:58 • Santos (SP)

Santos e Botafogo estão rebaixados no Brasileirão Feminino. As equipes ficaram no empate em 1 a 1 neste domingo (18), na Vila Belmiro, pela penúltima rodada da primeira fase. As Sereias abriram o placar com Karla Alves, mas Nathane igualou o placar para o Glorioso aos 47 do segundo tempo e sacramentou a queda de ambos os times.

➡️ Fluminense e Corinthians prestam homenagem a Silvio Santos antes de duelo pelo Brasileirão

➡️ Com joia do futebol europeu, Ramon Menezes convoca Seleção Brasileira sub-20

Antes da partida, a situação das equipes era a seguinte: o vencedor do confronto direto conseguiria sobrevida para a rodada final. No entanto, com o empate, as equipes ficaram nos 11 pontos e não têm mais chances de alcançar o Real Brasília-DF, primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 16 pontos.

Desta forma, todos os quatro times que deixarão a elite do Campeonato Brasileiro Feminino estão definidos. Santos e Botafogo se juntam ao vice-lanterna Avaí Kindermann, que somou sete pontos, e ao Atlético-MG, que fez apenas um ponto e não venceu na competição.

As partidas da rodada final estão previstas para quarta-feira (21), às 15h (de Brasília). O Santos encara o Internacional fora de casa, enquanto que o Botafogo fecha sua participação na Série A diante do América-MG, que ainda luta por uma disputa vaga nas quartas de final do Brasileirão.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte