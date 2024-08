Seleção Brasielira sub-20 é convocada po Ramon Menezes (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/08/2024 - 20:07 • Rio de Janeiro (RJ)

Neste sábado (17), o técnico da Seleção Brasileira sub-20, Ramon Menezes, divulgou a lista dos convocados para os dois amistosos contra o México, que acontecerão em setembro, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro. Os jogadores JP Chermont, do Santos, e Wesley e Breno Bidon, do Corinthians, fazem parte da lista. Porém, o nome que mais chamou a atenção é do atacante Vitor Roque, do Barcelona.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com uma passagem muito apagada pelo clube catalão, o ex-atacante do Athletico não foi inscrito pelo Barcelona no Campeonato Espanhol e a tendência é que seja emprestado para algum clube europeu. O Porto, de Portugal, é o provável destino de Vitor Roque.

Os atacantes Estêvão, do Palmeiras, e Endrick, do Real Madrid, ficaram de fora da lista de Ramon Menezes. No entanto, chamou outros nomes do futebol europeu, como Gabriel Moscardo, do PSG, Pedro Lima, do Wolverhampton, e David Washington, do Chelsea.

Camisa Oficial Nike Brasil I 2024 Camisa Oficial Nike Brasil I 2024 Aproveite para garantir a camisa da Seleção Brasileira de 2024. Todos os tamanhos disponíveis no site da Nike! A partir de R$ 332,49

Lista completa

Goleiros

Henrique Menke - Internacional

Otávio - Cruzeiro

Robert - Atlético-MG

Laterais

Leandrinho - Vasco

Leonardo Derik - Athletico

João Pedro Chermont - Santos

Pedro Lima - Wolverhampton (ING)

Zagueiros

Arthur Dias - Athletico

Filipe Bordon - Lazio (ITA)

Iago - Flamengo

João Victor - Flamengo

Meio-campistas

Breno Bidon - Corinthians

Gabriel Carvalho - Internacional

Gabriel Moscardo - PSG (FRA)

João Cruz - Athletico

Luis Guilherme - West Ham (ING)

Rayan Lucas - Flamengo

Atacantes

Alisson - Atlético-MG

Deivid Washington - Chelsea (ING)

Gustavo Nunes - Grêmio

Pedrinho - Zenit (RUS)

Vitor Roque - Barcelona (ESP)

Wesley - Corinthians

Seleção Brasileira sub-20 terá dois amistosos contra o México, em setembro (FOTO: LUIS ROBAYO / AFP)

Os jogadores irão se apresentar no dia 2 de setembro. O técnico Ramon Menezes fará três treinamentos com o elenco, antes do primeiro jogo contra o México, na quinta-feira (5). O segundo será no domingo (8). O intuito dos amistosos é preparar a equipe para o Sul-Americano da categoria, que acontecerá em janeiro de 2025, no Peru.