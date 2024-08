Fluminense e Corinthians prestam homenagem a Silvio Santos antes de duelo pelo Brasileirão

Fluminense e Corinthians homenageiam Silvio Santos com faixa antes de duelo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Lance! • Publicada em 17/08/2024 - 21:18 • Rio de Janeiro (RJ)

Fluminense e Corinthians prestaram, em conjunto, homenagem ao apresentador Silvio Santos, que faleceu na manhã deste sábado (17), aos 93 anos. O ícone da televisão brasileira era torcedor de ambos os clubes, que se enfrentam no Maracanã, pela 23ª rodada do Brasileirão.

Antes da bola rolar, um vídeo com grandes momentos de Silvio foi exibido nos telões do estádio. Pouco depois, as equipes entraram em campo e posaram juntas com faixa que diz: "O maior craque da TV brasileira. Nossa homenagem ao genial Silvio Santos".

Além disso, foi respeitado um minuto de silêncio pela morte do empresário antes da partida. Thiago Silva e Hugo Souza, capitães de Fluminense e Corinthians, respectivamente, utilizam braçadeiras pretas em luto pelo falecimento de Silvio Santos.

Mais cedo, o perfil do Brasileirão homenageou o apresentador, apelidando o jogo entre Tricolor e Timão de "Clássico Silvio Santos". Apesar de torcedor do clube carioca, Silvio Santos foi fortemente ligado ao Alvinegro Paulista no decorrer da vida. A TeleSena, uma das principais empresas do Grupo Sílvio Santos, foi patrocinadora do Timão em duas oportunidades.

Fluminense e Corinthians se enfrentam no "Clássico Silvio Santos" no Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)