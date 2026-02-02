Diniz reconhece vaias e projeta ajustes após empate do Vasco com o Madureira

Após o empate sem gols entre Vasco e Madureira, nesta segunda-feira (2), em São Januário, pela 5ª rodada do Campeonato Carioca, Fernando Diniz analisou a atuação da equipe e reconheceu o direito da torcida em protestar. O treinador destacou as chances criadas, cobrou mais inspiração do time e projetou ajustes ao longo da temporada.

— Para recuperar a confiança tem que ganhar o jogo. A torcida está no direito de vaiar. De mim eles só vão receber elogios, vaiaram merecidamente. Não é que fizemos uma partida péssima, tivemos bola na trave, pênalti, mas não foi o suficiente. Tínhamos que ter mais inspiração e vencer o jogo.

Diniz também lamentou a falta de efetividade ofensiva e afirmou que o Vasco produziu o suficiente para sair de campo com os três pontos.

— Hoje não fomos brilhante, mas era jogo para vencer pelo menos por 2 a 0.

Veja outros tópicos da entrevista de Diniz

Avaliação da sequência recente e adaptação sem Rayan

— Sempre tem que ajustar. Terminamos o ano bem, fizemos um bom jogo com o Maricá, tivemos um time modificado com o Nova Iguaçu e um jogo ok com o Boavista, mas tivemos um jogo horrível com o Flamengo. Contra o Mirassol foi equilibrado, o time teve postura decente. Hoje vimos o Brenner, o Hinestroza, o Rojas… Aos poucos vamos nos adaptar à perda do Rayan. O que ele fazia ano passado, e iria fazer esse ano, iria ajudar. Mas a gente vai se ajustar, é questão de tempo.

Entrada de David e situação física de Rojas

— David, na realidade nos treinamentos, ele começou a mostrar melhora. É um jogador, já falei mais de uma vez, que eu gosto, e de fato ele entrou muito bem hoje. E o Rojas, era um dos jogadores que estavam também um tempo sem jogar, e foi uma questão física mesmo. A gente não sabe se ele vai jogar ou não na quinta-feira, mas então a gente tem que pensar no jogo da Chapecoense também.

Posicionamento de Puma Rodríguez e desorganização no fim

— Acho que terminou mais desorganizado pela fome de fazer o gol, tem a ver com as mudanças. Uma das chances claras que tivemos foi quando o Andrés estava de lateral e fez o gol. Onde tem problema em mexer são nos volantes. Tivemos gols que fizemos com cruzamento de zagueiros, quando enfrentamos adversários com linhas baixas isso acontece. Ficamos mais desorganizados mais no final do jogo. A gente podia ter ficado mais vulnerável pela esquerda com o Piton, mas o Andrés conseguiu cumprir bem a função.

Contratações

— Eu não vou comentar sobre os nomes no mercado, mas a gente está trabalhando internamente para reforçar de maneira pontual e com bastante critério.

Estreias de Brenner e Hinestroza

— Era esperado, o Brenner e o Hinestroza, tanto um quanto o outro, já faz tempo que não jogam, eles chegaram e se colocaram à disposição. No treinamento, achei que tava ok. E eu acho que são jogadores que tem muita qualidade, e a gente espera que rapidamente eles consigam entrar na melhor forma, mas de qualquer jeito foi bom, eles poderem ter estreado, sentir essa atmosfera de São Januário, o gramado que eles vão jogar muitas vezes, e a tendência é de melhora para os dois.

Prioridade no início da temporada

— Neste começo de temporada temos conseguido rodar os jogadores que achamos necessário, mas não estamos priorizando. E o que está faltando para melhorar é ser mais assertivo, os jogos têm histórias diferentes. Hoje faltou mais inspiração.

Lateral esquerda e possível chegada de Cuiabano

— Eles vão disputar posição e vai jogar o melhor, é sempre bom ter jogador de qualidade. Se confirmar a vinda do Cuiabano é um ganho muito grande para o Vasco.

Desfalques e situações médicas

— O Saldivia, na verdade, teve um problema estomacal, ele ficou sem treinar. O Robert, também. O Léo Jardim teve contra o Boavista, o Piton também sentiu contra o Boavista, e a gente achou melhor não arriscar, porque a gente já trouxe o Robert nessa situação e o Robert jogou só meio tempo. Próximo jogo o Saldivia provavelmente vai estar ok.

Fernando Diniz na partida entre Vasco e Madureira (Foto: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press)

✅ FICHA TÉCNICA

MADUREIRA X VASCO

CAMPEONATO CARIOCA - 5ª RODADA

📆 Data e horário: segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026, às 20h (de Brasília)

📍 Local: São Januário;

🟨 Árbitro: Lucas Coelho Santos

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis

🖥️ VAR: Pathrice Wallace Corrêa Vieira

⚽ Gols: -

🟨 Cartões amarelos: Everton (MAD) e Cuesta (VAS)

🟥 Cartões vermelhos: -

Escalação do Vasco

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Hugo Moura, Robert Renan (Cuesta), Lucas Pitón (Diego Minete); Barros, Tchê Tchê e Rojas (Adson); Nuno Moreira (Marino), Andrés Gómez e Brenner (David). Técnico: Fernando Diniz.

Escalação do Madureira

Neguete; Júlio César, Marcão, Jean e Julião; Rodrigo Lindoso, Jacó (Fash) e João Fubá; Juninho (Wallace Camilo), Geovane Maranhão (Isaías) e Everton (Vinicius Balotelli). Técnico: Toninho Andrade.