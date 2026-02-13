Após conquistar sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro sobre o RB Bragantino, por 2 a 0, o Corinthians se reapresentou com foco na oitava e última rodada da primeira fase do Paulistão. Na tarde desta sexta-feira (13), no CT Dr. Joaquim Grava, o elenco do Timão iniciou a preparação para enfrentar o São Bernardo, no domingo (15), às 20h30 (de Brasília) fora de casa.

continua após a publicidade

➡️ Corinthians encaminha empréstimo do zagueiro Cacá para o Vitória

Como de costume, os jogadores que atuaram mais de 45 minutos contra na quinta-feira (12) realizaram uma atividade regenerativa na parte interna do CT. Os demais atletas foram ao campo depois de um trabalho de força na academia. A comissão técnica aproveitou a tarde para aplicar um exercício de confrontos com superioridade numérica e finalizações e um jogo em campo reduzido.

A equipe encerra a preparação para esta partida que vale vaga nas quartas de final na tarde deste sábado (14). O Alvinegro tem 11 pontos e ocupa a quinta posição na tabela de classificação.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

+ Aposte na vitória do Corinthians sobre o São Bernardo pelo Paulistão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.