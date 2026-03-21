Com gol de Arias, Palmeiras vence o São Paulo e se isola na liderança do Brasileirão
Verdão largou na frente no início do clássico e assegurou a ponta da tabela antes da pausa para a Data Fifa
O Palmeiras venceu o São Paulo por 1 a 0, na noite deste sábado (21), com gol de Jhon Arias, no Estádio do Morumbis, pela oitava rodada do Brasileirão. Com o resultado, o time comandado por Abel Ferreira chegou aos 19 pontos e se isolou na liderança, enquanto o de Roger Machado segue em segundo lugar, com 16.
Roger terá primeira prova de fogo no São Paulo em clássico que vale mais que três pontos
São Paulo21/03/2026
Palmeiras e São Paulo revivem polêmicas de arbitragem antes de duelo pela liderança
Futebol Nacional21/03/2026
Lance em São Paulo x Palmeiras choca torcedores: ‘Na cara do gol’
Fora de Campo21/03/2026
Como foi o jogo?
O duelo mal começou e o Palmeiras já calou a torcida do São Paulo no Morumbis lotado. Com apenas cinco minutos de clássico, Flaco López descolou um cruzamento na medida para Arias, aberto na esquerda, avançou, cortou para o meio deixando Lucas Ramon e Bobadilla perdidos no lance para marcar um golaço no canto direito de Rafael.
Poucos minutos depois, em novo contra-ataque, Mauricio acionou Arias na entrada da área, em jogada parecida com a do gol, e o colombiano mandou para fora. O Tricolor, então, pareceu acordar e tentou afobar o Verdão na área. Mas, apesar das chegadas ao ataque, o time da casa pecava no último passe.
Aos 29 minutos o Alviverde quase ampliou o marcador com Murilo, que conseguiu espaço de fora da área e soltou a bomba perto do ângulo de Rafael. O São Paulo respondeu dez minutos depois, quando Luciano, mas o camisa 10 não finalizou com precisão.
No segundo tempo, os dois treinadores mexeram no time, mas o duelo ficou os primeiros 15 sem uma grande chance de gol. Aos 16, Luciano se antecipou e ficou com a bola que chegaria em Calleri, mas acabou desperdiçando o ataque.
Aos 33, Abel Ferreira, que já tinha cartão amarelo, reclamou de uma falta não marcada em Arias e acabou expulso por Daronco. O segundo tempo era fraco tecnicamente, as equipes pouco construiam jogadas interessantes e, com isso, os goleiros também não trabalhavam. E assim o clássico seguiu até o apito final do árbitro: vitória alviverde fora de casa e ponta da tabela assegurada.
Recorde de público em 2026 no Morumbis
A torcida do São Paulo lotou o estádio para o Choque-Rei. O público pagante foi de 54.058, com renda de R$ 3.254.805,00.
O que vem por aí?
Agora, o Brasileirão tem uma pausa para a Data Fifa, e as equipes só voltam a entrar em campo em abril. No dia 1° o São Paulo viaja a Porto Alegre para enfrentar o Internacional, no Beira-Rio, às 19h30 (de Brasília), enquanto o Palmeiras recebe o Grêmio no dia seguinte, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.
✅ FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO 0 X 1 PALMEIRAS
8ª rodada - Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: sábado, 21 de março de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Marumbis, em São Paulo (SP)
🥅 Gols: Arias (5'/1ºT) (0x1);
🟨 Cartões amarelos: Enzo Díaz, André Silva e Wendell (SAO); Andreas Pereira, Carlos Miguel, Marlon Freitas, Arias, Emiliano Martínez e Abel Ferreira (PAL);
🟥 Cartões vermelhos: Abel Ferreira (PAL)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Maira Mastella Moreira (RS)
🖥️ VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)
⚽ESCALAÇÕES
SÃO PAULO: Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco (Arboleda), Sabino e Enzo Díaz (Wendell); Danielzinho, Marcos Antônio, Bobadilla (André Silva) e Cauly (Tapia); Luciano (Ferreira) e Calleri. (Técnico: Roger Machado)
PALMEIRAS: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas (Emiliano Martínez), Andreas Pereira (Lucas Evangelista), Mauricio (Felipe Anderson), Arias e Allan (Vitor Roque); Flaco López (Ramón Sosa). (Técnico: Abel Ferreira)
