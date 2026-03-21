Lance em São Paulo x Palmeiras choca torcedores: 'Na cara do gol'
Choque-Rei acontece neste sábado (21), às 21h, no Morumbis
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O clássico entre São Paulo e Palmeiras, disputado neste sábado (21) no Morumbis, ganhou um momento que deixou torcedores incrédulos e virou assunto da partida.
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Veja o lance:
Logo no primeiro tempo, o Palmeiras teve uma chance claríssima de ampliar o placar. Após boa jogada pela direita, Giay encontrou Allan em ótima posição. O meia invadiu a área, driblou o goleiro Rafael com categoria e ficou praticamente com o gol aberto. No entanto, ao invés de finalizar, acabou perdendo o ângulo e tentou um passe atravessado. A bola cruzou toda a pequena área sem que ninguém aparecesse para completar, desperdiçando uma oportunidade clara.
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O lance gerou forte reação nas redes sociais, com torcedores apontando a chance perdida. Veja os comentários:
Momento dos clubes:
A partida é o terceiro clássico do ano, o primeiro disputado com mando são-paulino. Os outros dois, que terminaram com vitória do Palmeiras, um na fase de liga e outro pela semifinal do Paulista, foram jogados na Arena Barueri sob mando alviverde.
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O Choque-Rei é dominado pelo Palmeiras desde o começo da temporada 2024. São 11 partidas de invencibilidade palmeirense entre duelos pelo Brasileirão, Copa Do Brasil, Paulistão e Supercopa Rei. Em casa, o São Paulo tenta pôr fim ao tabu.
✅ FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO X PALMEIRAS
8ª rodada – Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: sábado, 21 de março de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Morumbis, São Paulo (SP)
👁️ Onde assistir: SporTV e Premiere
🕴️ Arbitragem: Anderson Daronco (RS)
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Maira Mastella Moreira (RS)
📺 VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)
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