Lance em São Paulo x Palmeiras choca torcedores: 'Na cara do gol'

O clássico entre São Paulo e Palmeiras, disputado neste sábado (21) no Morumbis, ganhou um momento que deixou torcedores incrédulos e virou assunto da partida.

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Veja o lance:

Logo no primeiro tempo, o Palmeiras teve uma chance claríssima de ampliar o placar. Após boa jogada pela direita, Giay encontrou Allan em ótima posição. O meia invadiu a área, driblou o goleiro Rafael com categoria e ficou praticamente com o gol aberto. No entanto, ao invés de finalizar, acabou perdendo o ângulo e tentou um passe atravessado. A bola cruzou toda a pequena área sem que ninguém aparecesse para completar, desperdiçando uma oportunidade clara.

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O lance gerou forte reação nas redes sociais, com torcedores apontando a chance perdida. Veja os comentários:

Momento dos clubes:

A partida é o terceiro clássico do ano, o primeiro disputado com mando são-paulino. Os outros dois, que terminaram com vitória do Palmeiras, um na fase de liga e outro pela semifinal do Paulista, foram jogados na Arena Barueri sob mando alviverde.

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São Paulo x Palmeiras pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. (Foto: Eduardo Carmim/Gazeta Press)

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O Choque-Rei é dominado pelo Palmeiras desde o começo da temporada 2024. São 11 partidas de invencibilidade palmeirense entre duelos pelo Brasileirão, Copa Do Brasil, Paulistão e Supercopa Rei. Em casa, o São Paulo tenta pôr fim ao tabu.

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X PALMEIRAS

8ª rodada – Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: sábado, 21 de março de 2026, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Morumbis, São Paulo (SP)

👁️ Onde assistir: SporTV e Premiere

🕴️ Arbitragem: Anderson Daronco (RS)

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Maira Mastella Moreira (RS)

📺 VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

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