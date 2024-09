Alex Telles, jogador do Botafogo, disputa lance com Alan Franco, jogador do São Paulo, durante partida no Nilton Santos pela Libertadores 2024. (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 18/09/2024 - 23:22 • Rio de Janeiro

Nesta quarta-feira (18), Botafogo e São Paulo empataram em 0 a 0 a partida de ida das quartas de final da Libertadores, no Nilton Santos. Apesar da superioridade dos donos da casa, a defesa são-paulina minimizou os danos, e a decisão vai ficar para o Morumbis, na quarta-feira que vem.

▶️ Botafogo vive momento de ascensão e contraste com 2023; veja o que mudou

▶️ Botafoguenses lamentam chances perdidas contra o São Paulo: ‘Não é desafio do travessão’

Como foi a partida?

Em primeiro tempo amplamente dominado pelo Botafogo, a trave e o goleio Rafael fizeram os 'milagres' necessários para evitar que o Alvinegro abrisse o placar. Aos 34 minutos, Savarino driblou Alan Franco da esquerda para o meio e carimbou o travessão. Logo em seguida, Luiz Henrique, de cabeça, acertou a trave do gol defendido por Rafael. Toda vez que o São Paulo esboçava reação, a recomposição na marcação do Glorioso logo acabava com a esperança tricolor.

O segundo tempo foi um filme repetido. O Botafogo manteve o ritmo ofensivo e a intensidade, mas faltou assertividade na finalização para liquidar o placar. Enquanto o tempo passava, a partida acompanhou o clima do estádio e foi esfriando para os dois lados. Os paulistas até tiveram mais oportunidades, mas não conseguiram quebrar a solidez defensiva dos donos da casa. Empate amargo para os cariocas e com sabor de vitória para os tricolores.

Alex Telles, do Botafogo, disputa lance com Calleri, do São Paulo, no Nilton Santos, pela Copa Libertadores 2024. (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

E agora?

O Alvinegro volta a campo no próximo sábado (21) em clássico contra o Fluminense, no Maracanã, pela 27ª rodada do Brasileirão. Já o São Paulo enfrenta o Internacional no domingo (22), em casa. O jogo de volta da Libertadores será na próxima quarta-feira (25), a partir das 21h30m (de Brasília), no Morumbis.

✅ FICHA TÉCNICA

Botafogo 0 x 0 São Paulo

Quartas de final (Ida) - Libertadores

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 18 de setembro de 2024, às 21h30m (de Brasília);

📍 Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ);

🟨 Árbitro: Esteban Ostojich (URU);

🖥️ VAR: Leodán González (URU)

🟨 Cartões amarelos: Luiz Henrique e Bastos (Botafogo); Arboleda (São Paulo).

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

⚽ ESCALAÇÕES:

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John; Vitinho (Mateo Ponte), Bastos, Alexander Barboza e Alex Telles (Marçal); Gregore, Marlon Freitas (Tchê Tchê), Luiz Henrique (Tiquinho Soares), Savarino e Thiago Almada; Igor Jesus (Matheus Martins).

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Rafael; Arboleda, Alan Franco (Ferraresi), e Sabino; Rafinha (Wellington Rato), Bobadilla, Luiz Gustavo, Lucas Moura (Luciano) e Wellington; William Gomes (Michel Araújo) e Calleri (André Silva).