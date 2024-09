Almada, jogador do Botafog, comemora gol com Marçal, jogador da sua equipe, durante partida contra o Corinthians no Nilton Santos pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 16/09/2024 - 18:18 • Rio de Janeiro

Com a vitória sobre o Corinthians no último sábado (14), no Nilton Santos, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo chegou aos 53 pontos e garantiu três pontos de vantagem para o vice-líder Palmeiras. O momento de tranquilidade nessa altura do campeonato faz o contraste com o mesmo período da última temporada.

Na 26ª rodada do ano passado, o time venceu o Fluminense por 2 a 0, mas o resultado apenas mascarava o que ainda estava por vir. A derrota de virada para o Flamengo aconteceu na 22ª rodada, e a partir daí, começou a instabilidade com o técnico Bruno Lage. Desde o clássico, o Glorioso perdeu para o Atlético-MG e o Corinthians. A demissão do técnico português veio após o empate com o Goiás na 25ª rodada.

Quem estava à frente do Glorioso na vitória sobre o Tricolor era o interino Lúcio Flávio, que chegou a vencer a partida seguinte contra o América-MG, mas não conseguiu repetir os resultados positivos na sequência. O interino comandou a equipe em seis jogos: duas vitórias, um empate e três derrotas.

Hoje, a realidade é bem diferente. Apesar de se manter na liderança com uma vantagem mais curta, a equipe de Artur Jorge vem de uma crescente em desempenho e estabilidade nos bastidores. O treinador completou cinco meses à frente do Botafogo e, além de bons resultados, trouxe também uma mentalidade vencedora para um time abatido.

Desde então, muita coisa mudou no time de General Severiano. John Textor investiu em reforços de peso nesta temporada e trouxe nomes que já assumiram o protagonismo. O atacante Luiz Henrique chegou como a maior contratação do futebol brasileiro e correspondeu às expectativas dentro de campo. O desempenho o rendeu uma convocação para a Seleção Brasileira. Além dele, Savarino também se tornou peça essencial no elenco. No segundo semestre, chegaram Thiago Almada, Igor Jesus, Alex Telles e Vitinho para consagrar a janela histórica.

Por mais que a equipe atual esteja atrás das estatísticas em comparação com a temporada passada, o Botafogo tem o melhor ataque da competição com um elenco sem protagonista. Ano passado, Tiquinho Soares se tornou o personagem da boa fase alvinegra, mas a queda de rendimento no segundo turno impactou diretamente o desempenho do time. Hoje, a qualidade do futebol coletivo e entrosado é o que tem chamado a atenção dos torcedores.

Artur Jorge, técnico do Botafogo, durante partida contra o Atlético-MG, no Nilton Santos pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Desde sua chegada ao Brasil, Artur Jorge sempre evitou falar sobre o que aconteceu na última temporada, e sempre mostrou que o seu foco é o que o Botafogo ainda pode fazer daqui para frente. Com um elenco praticamente novo e renovado, o Glorioso tem sede de títulos, mas mantém os pés no chão jogo após jogo.

– Não tenho que olhar para os anos anteriores. Não fazem parte do meu trajeto. Se quiserem que eu faça um balanço, eu faço um positivíssimo dessa campanha do Botafogo até esta data. E naturalmente temos ambições.

Em 2023, a preocupação era recuperar um jogo ao sair atrás do placar. Um time que parecia se abater mais a cada jogo. Nesta temporada, a solidez defensiva e a característica de brigar pelo resultado até o fim da partida é o que marca essa campanha. O time de Artur Jorge não diminui o ritmo depois de marcar um gol e aumenta ainda mais a intensidade depois de sofrer um.

O Botafogo de 2024 se mostrou preparado para lidar com momentos decisivos com vitórias e classificações que mostraram a força do coletivo e de uma mentalidade amadurecida. A classificação contra o Palmeiras na Libertadores e a goleada sobre o Flamengo exorcizaram possíveis fantasmas que poderiam tirar o sono dos torcedores pelos acontecimentos do ano passado. Com esse capítulo deixado para trás, o Alvinegro, hoje, tem técnico, elenco e futebol suficiente para brigar pelos principais títulos da temporada.