Leila Pereira conquistou mais um título de peso à frente do Palmeiras. Com a vitória por 1 a 0 sobre o Estudiantes, neste sábado (28), na final da Libertadores, a presidente Alviverde celebrou mais uma conquista continental desde que assumiu o comando do clube, em dezembro de 2021. O troféu amplia a lista de títulos da mandatária, que já acumula conquistas expressivas no futebol masculino, feminino e nas categorias de base.

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Eleita em novembro de 2021, Leila se tornou a primeira mulher a ocupar a presidência do Palmeiras. Reeleita em 2024, a empresária iniciou o segundo mandato com o clube novamente entre os protagonistas do futebol brasileiro e continental. Desde sua chegada, o Verdão manteve uma sequência de conquistas, com títulos estaduais, nacionais e internacionais.

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Leila Pereira - Palmeiras - eleição (Foto: Reprodução/Palmeiras)

A Libertadores representa mais um capítulo de uma gestão marcada pela presença constante do Palmeiras nas decisões. Além das taças levantadas pelo elenco profissional masculino, o clube também colecionou conquistas no futebol feminino e nas categorias de base, ampliando o protagonismo alviverde em diferentes frentes.

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Veja os títulos da gestão Leila Pereira no Palmeiras

Futebol masculino

Campeonato Paulista — 2022, 2023, 2024 e 2026

Recopa Sul-Americana — 2022

Campeonato Brasileiro — 2022 e 2023

Supercopa do Brasil — 2023

Libertadores — 2026

Futebol feminino

Libertadores Feminina — 2022

Campeonato Paulista Feminino — 2022, 2024 e 2025

Copa do Brasil Feminina — 2025

Supercopa do Brasil Feminina — 2026

Categorias de base

Sub-20

Copa São Paulo de Futebol Júnior — 2022 e 2023 Copa do Brasil Sub-20 — 2022 Campeonato Brasileiro Sub-20 — 2022 e 2024

Sub-17