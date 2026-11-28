Leila dedica tetra do Palmeiras às mulheres e rebate críticas: 'Histéricos são eles'
Presidente alviverde celebrou a conquista da Libertadores em Montevidéu, destacou o protagonismo feminino e mandou recado aos críticos
A conquista do tetracampeonato da Libertadores pelo Palmeiras teve um significado especial para Leila Pereira. Após a vitória na final, a presidente alviverde dedicou o título às mulheres e destacou o feito de ser a primeira mulher a conquistar a competição no comando de um clube. Em meio à comemoração, a dirigente também aproveitou para ironizar quem chama as mulheres de histéricas.
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Emocionada, Leila dividiu os méritos da conquista com os profissionais que fazem parte do dia a dia do clube. A presidente citou os jogadores, a comissão técnica liderada por Abel Ferreira, o diretor de futebol Anderson Barros e os torcedores que acompanharam a decisão em Montevidéu e em diferentes partes do mundo.
— Estou extremamente feliz, honrada e orgulhosa. Esse trabalho brilhante não é apenas da presidente Leila Pereira, mas de toda a equipe que trabalha incansavelmente no Palmeiras. É a coroação de um trabalho de muito tempo, com profissionalismo, seriedade e credibilidade — afirmou.
O momento mais marcante da declaração, porém, veio quando a dirigente direcionou a conquista ao público feminino. Leila ressaltou a importância de sua trajetória à frente do Palmeiras e deixou uma mensagem às mulheres.
— Esse título é para vocês, mulheres. Nós podemos o que quisermos. Nós somos campeãs! Ofereço essa conquista a todas vocês, a todas nós, mulheres — declarou.
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A presidente também aproveitou a ocasião para rebater as críticas e ironizou as cobranças sobre seu comportamento.
— E nós não somos histéricas, não! Histéricos são eles — disparou.
Ao final, Leila ainda brincou com os torcedores palmeirenses e pediu que aproveitassem a conquista.
— Eu já falei para vocês: eu sou o calmante de vocês. Desfrutem, desfrutem, porque vocês merecem. Estou muito feliz! — completou.
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