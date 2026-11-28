Herói do tetra! Sosa celebra gol do título e agradece torcida do Palmeiras: 'Foi muito especial'
Atacante paraguaio marcou o gol da vitória sobre o Estudiantes e entrou para a história do tetracampeonato continental do Verdão
Ramón Sosa foi o nome da decisão da Libertadores de 2026. Em uma final marcada pelo equilíbrio diante do Estudiantes, o atacante paraguaio apareceu no início do segundo tempo para marcar o gol que garantiu a vitória por 1 a 0 e colocou o Palmeiras no topo da América pela quarta vez. Depois da partida, o camisa 19 fez questão de dividir o mérito da conquista com os companheiros e agradecer à torcida alviverde pelo apoio ao longo da campanha.
➡️ A América é verde! Com gol de Sosa, Palmeiras vence o Estudiantes e conquista o tetra da Libertadores
Em entrevista após o apito final, Sosa destacou o trabalho realizado pelo elenco durante a temporada e reconheceu o caminho difícil até a taça. O jogador também valorizou a participação de todos os atletas que fizeram parte da trajetória, inclusive aqueles que não estiveram em campo na decisão.
— Antes de nada, agradecer à torcida do Palmeiras, que confiou em nós. O objetivo era claro: ganhar. Trabalhamos por muito tempo e, graças a Deus, pudemos conquistar a Libertadores. Foi muito difícil, perdemos, empatamos e hoje foi muito especial por ser uma final. Mas o mais importante é que pudemos ganhar. Esse é o trabalho que tem de ser feito dentro de campo. Pude marcar o gol, mas todos os companheiros que vieram para cá e os que ficaram no Brasil fizeram parte disso. Fui coroado com o título — afirmou o autor do gol decisivo.
A participação de Sosa na decisão teve peso especial. O atacante foi escolhido por Abel Ferreira para começar entre os titulares e correspondeu à confiança do treinador. No início da etapa final, apareceu na área para completar a jogada construída por Arthur e Jhon Arias e superar o goleiro Muslera.
➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
O gol definiu a vitória palmeirense no Estádio Centenário, em Montevidéu, e confirmou o tetracampeonato continental. Com a conquista, o Verdão chegou a quatro taças da Libertadores, somando os títulos de 1999, 2020, 2021 e 2026, e igualou o Flamengo como o clube brasileiro com mais troféus da competição.
Mais LANCE!
Torcida do Flamengo reage à fala de Abel Ferreira: 'Não esquece'
Treinador relembrou final da Libertadores de 2025
Abel Ferreira revela pedido para jogadores do Palmeiras 'desfrutarem' da final da Libertadores
Português destacou aprendizado após derrota na decisão anterior
Ídolo histórico do Palmeiras celebra título nas redes sociais
Sosa foi o autor do gol que deu o título ao Verdão
Abel Ferreira revela estratégia por trás do gol do título do Palmeiras da Libertadores
Treinador explicou a movimentação de Arthur e Arias na jogada
Leila Pereira, do Palmeiras, viraliza ao dançar funk após título: 'Sempre'
Presidente cumpriu promessa feita antes da partida
Fala de Leila Pereira viraliza entre torcedores do Palmeiras
Sosa foi o autor do gol da vitória Alviverde
Leila dedica tetra do Palmeiras às mulheres e rebate críticas: 'Histéricos são eles'
Presidente alviverde celebrou a conquista da Libertadores em Montevidéu, destacou o protagonismo feminino e mandou recado aos críticos
Arias revela ensaio de gol do título do Palmeiras: 'Falamos no intervalo'
Colombiano deu a assistência do gol de Sosa
Palmeiras disputará Copa Intercontinental e pode enfrentar PSG na final
Campeão da Libertadores, time paulista estreia contra o Toluca em dezembro
Andreas Pereira vira assunto após título do Palmeiras: 'Se livrou'
Alviverde conquistou o tetracampeonato sobre o Estudiantes
Leila, enfim, conquista a Libertadores: veja a lista de títulos da gestão
Com taça continental, mandatária alcança mais um feito à frente do Verdão; veja todas as conquistas da gestão
Palmeiras manda recado a Flamengo após título da Libertadores
Sosa foi o autor do gol do título do Verdão
Europeus destacam vitória do Palmeiras na Libertadores: 'Histórico'
Jornais internacionais exaltam feito do técnico Abel Ferreira
Carlos Miguel celebra título do Palmeiras na Libertadores: 'Sonho de criança'
Arqueiro foi fundamental na semifinal da Libertadores
Torcida do Flamengo reage ao título do Palmeiras na Libertadores: 'Inacreditável'
Alviverde empatou com o Rubro-Negro em número de títulos da competição
Abel Ferreira amplia recorde entre técnicos com mais títulos pelo Palmeiras; veja ranking
Português ampliou vantagem sobre outros nomes históricos do Verdão
Torcedores do Palmeiras elegem craque da final: 'Colossal'
Lucas Evangelista foi exaltado por torcedores nas redes sociais
A América é verde! Com gol de Sosa, Palmeiras vence o Estudiantes e conquista o tetra da Libertadores
Com herói improvável, Verdão faz 1 a 0 no time argentino e conquista a quarta taça do torneio continental
Abel vence aposta com Sosa, e Palmeiras espanta fantasma de Lima por tetra da Libertadores
Novidade entre os titulares, paraguaio decide após genialidade de Arias, e Alviverde conquista a Glória Eterna no mesmo palco de 2021