Ramón Sosa foi o nome da decisão da Libertadores de 2026. Em uma final marcada pelo equilíbrio diante do Estudiantes, o atacante paraguaio apareceu no início do segundo tempo para marcar o gol que garantiu a vitória por 1 a 0 e colocou o Palmeiras no topo da América pela quarta vez. Depois da partida, o camisa 19 fez questão de dividir o mérito da conquista com os companheiros e agradecer à torcida alviverde pelo apoio ao longo da campanha.

➡️ A América é verde! Com gol de Sosa, Palmeiras vence o Estudiantes e conquista o tetra da Libertadores

Em entrevista após o apito final, Sosa destacou o trabalho realizado pelo elenco durante a temporada e reconheceu o caminho difícil até a taça. O jogador também valorizou a participação de todos os atletas que fizeram parte da trajetória, inclusive aqueles que não estiveram em campo na decisão.

continua após a publicidade

— Antes de nada, agradecer à torcida do Palmeiras, que confiou em nós. O objetivo era claro: ganhar. Trabalhamos por muito tempo e, graças a Deus, pudemos conquistar a Libertadores. Foi muito difícil, perdemos, empatamos e hoje foi muito especial por ser uma final. Mas o mais importante é que pudemos ganhar. Esse é o trabalho que tem de ser feito dentro de campo. Pude marcar o gol, mas todos os companheiros que vieram para cá e os que ficaram no Brasil fizeram parte disso. Fui coroado com o título — afirmou o autor do gol decisivo.

A participação de Sosa na decisão teve peso especial. O atacante foi escolhido por Abel Ferreira para começar entre os titulares e correspondeu à confiança do treinador. No início da etapa final, apareceu na área para completar a jogada construída por Arthur e Jhon Arias e superar o goleiro Muslera.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

O gol definiu a vitória palmeirense no Estádio Centenário, em Montevidéu, e confirmou o tetracampeonato continental. Com a conquista, o Verdão chegou a quatro taças da Libertadores, somando os títulos de 1999, 2020, 2021 e 2026, e igualou o Flamengo como o clube brasileiro com mais troféus da competição.