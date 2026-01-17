Conteúdo Especial

O Paulistão 2026 já está pegando fogo e fazendo valer a fama de torneio estadual mais competitivo do país. Com experiência na cobertura do futebol nacional e narrador do Paulistão na TNT, Octavio Neto analisou o cenário da competição, avaliou os reforços dos quatro grandes de São Paulo, apontou o favorito ao título e destacou o papel cada vez mais relevante dos clubes do interior.

Ao falar sobre o mercado da bola, Octavio destacou o Santos como o clube que melhor se movimentou neste início de janela.

Dentro da realidade, nesse início de janela, acho que o Santos. O Palmeiras foi muito bem no Marlon Freitas e pode ter outros "reforços caseiros" com Paulinho e Lucas Evangelista voltando de lesão. Mas o Santos foi no Gabigol, que além da identificação, chega para uma posição carente no elenco do Vojvoda. E o Gabriel Menino é versátil. Pode jogar de lateral, volante, meia… são dois caras que vão ajudar bastante o Neymar.

Já na corrida pelo título, o escolhido foi outro. Octavio é categórico ao apontar o Palmeiras como favorito ao título.

Meu favorito é o Palmeiras. Com as mudanças de calendário, pré-temporada super reduzida, Brasileirão batendo na porta e o Paulistão tendo o tiro mais curto, acho que quem tem o elenco mais completo leva uma certa vantagem.

Entre os clubes do interior, o Mirassol surge como uma das apostas de Octavio para surpreender novamente. Mesmo após perder peças importantes, o time manteve a base que teve bom desempenho na temporada passada e, principalmente, segurou o técnico Rafael Guanaes, ponto considerado fundamental para a continuidade do trabalho.

Acho que é um forte candidato para estar no mata-mata. O Mirassol perdeu jogadores importantes como Jemmes, Danielzinho e Gabriel, mas manteve a base do time que foi muito bem em 2025. Mais do que isso, manteve o Rafael Guanaes, para conduzir a equipe em um ano de nova realidade, com reestruturação bem definida e reposições de qualidade. É um time que tende a crescer ainda mais.

Ao comparar o Paulistão com outros campeonatos estaduais, Octavio explicou por que a competição paulista se distanciou tanto em termos de qualidade.

Acho que o primeiro ponto é que sempre entenderam a relevância do campeonato e sempre o trataram assim. São Paulo é um estado muito populoso e de muito investimento. Historicamente o futebol é bem valorizado aqui. Premiações e cotas de transmissões altas. O Paulistão paga muito bem há muitos anos e isso refletiu na força dos times do interior, que só cresceram ao longo do tempo. Foi descolando o Paulistão dos outros estaduais. Fora a tradição de times como Guarani, Ponte Preta e Portuguesa, que também atraem público e visibilidade. Na tabela atual são seis times de Série A e quatro de série B dos 16 do campeonato. É muita camisa relevante em campo.

Com transmissão completa pela TNT Sports e HBO Max, o Paulistão abre a temporada como um verdadeiro termômetro do futebol brasileiro. Além das análises técnicas, Octavio também falou sobre o significado de narrar o Paulistão.

É uma missão muito prazerosa. O torcedor, nas férias de fim de ano, fica muito carente dos jogos do seu time. A gente sofre, mas não vive sem essa relação. Poder começar o ano já narrando tantos clássicos, contando outras histórias, novas rivalidades, estreias de novos jogadores… é bom demais! E com todos os jogos na HBO Max fica a certeza de que seremos o único lugar a ter todos esses episódios pra poder contar do nosso jeito. É o pacote completo para o torcedor e a gente precisa estar imerso nessa responsabilidade.

