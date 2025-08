Corinthians acerta renovação com Matheus Bidu; veja detalhes

O Corinthians acertou a renovação com o lateral-esquerdo Matheus Bidu. O jogador de 26 anos irá firmar novo contrato até o fim de 2027 e a assinatura deve ser feita na manhã desta terça-feira (5), no CT Dr. Joaquim Grava.

A informação foi divulgada inicialmente pelo 'ge.globo' e confirmada pelo Lance!. No Timão desde 2023, o jogador deve receber um aumento salarial. Bidu passou por altos e baixos no Corinthians, e de um afastamento no início do último ano, se tornou titular do clube alvinegro e titular sob o comando de Dorival Júnior.

As negociações acontecem desde o começo desta temporada, mas detalhes que barravam a assinatura só foram concretizadas nesta segunda-feira (4). O jogador atuou em 98 jogos com a camisa do Corinthians, um dos mais experientes do elenco atual, atrás apenas de Romero, Maycon e Yuri Alberto.

Ao todo, Matheus Bidu marcou seis gols pelo Timão e conquistou um título, o Paulistão desta temporada, em cima do Palmeiras. Será justamente contra o arquirrival que o lateral-esquerdo fará seu primeiro jogo sob o novo contrato.

Com moral

A pressa do Corinthians era justificada. Seu último contrato era válido somente até o final deste temporada, e Matheus Bidu estava apto a assinar um pré-contrato com um novo clube. O Timão enfrenta essa situação com outros atletas do elenco.

Gustavo Henrique, Maycon, Angileri, Romero e Talles Magno possuem contrato até o final de 2025. O Corinthians trabalha nos bastidores para resolver essa situação, mas não há garantia de que todos renovem com o Timão