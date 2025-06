Athletico tem problemas no ataque para próximo jogo da Série B

O técnico Odair Hellmann terá problemas para escalar o ataque do Athletico no próximo jogo da Série B. O Furacão enfrenta o Atlético-GO no domingo (8), às 18h, na Arena da Baixada, pela 11ª rodada.

O time rubro-negro não poderá contar com os meia-atacantes Patrick, lesionado, e João Cruz, convocado para a Seleção sub-20, além do atacante Luiz Fernando, suspenso. Fora o trio, outros dois jogadores do setor seguem machucados: Isaac (joelho) e Kevin Velasco (tornozelo).

Assim, as opções ofensivas para Hellmann ficam limitadas a Tevis e Leozinho. O primeiro tem 10 jogos no ano e não é titular desde 17 de maio, enquanto o segundo voltou agora de lesão, fez nove partidas e jogou pela última vez em 19 de março.

A outra alternativa pode ser a presença de dois jogadores de meio-campo, Zapelli e Giuliano, junto com Tevis no ataque. A opção mais remota é dar uma chance ao centroavante Alan Kardec.

Uma provável escalação tem: Mycael, Kauã Moraes, Habraão, Léo Pelé e Esquivel; Falcão, Felipinho e Zapelli; Tevis, Giuliano e Renan Peixoto.

Odair Hellmann vai fazer o terceiro jogo pelo Athletico. Foto: José Tramontin/Athletico

Em 10 partidas, o Athletico possui o melhor ataque da competição, com 14 gols marcados. Chapecoense, Avaí e Cuiabá também fizeram a mesma quantidade.

A equipe atleticana vem empate em 2 a 2 com o Operário-PR, no domingo (1), no Germano Krüger, pela 10ª rodada. Antes, venceu o Athletic por 1 a 0 na Arena, além de outra vitória pelo mesmo placar contra o Brusque, pela terceira fase da Copa do Brasil.

A última derrota foi para o Vila Nova em 17 de maio, pela oitava rodada, fora de casa. Irregular na Série B, o Athletico ocupa o meio da tabela, com 14 pontos, em 11º lugar. O Furacão está a quatro pontos do Cuiabá, que abre o G-4, e a nove do líder Goiás, com 23.

