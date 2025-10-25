Mirassol vence Sport na Ilha do Retiro e segue firme no G-4 do Brasileirão

Mesmo jogando fora de casa, o Mirassol mais uma vez se impôs em campo e derrotou o Sport Recife por 2 a 1 neste sábado (25), na Ilha do Retiro, em jogo válido pela 30ª rodada do Brasileirão. Negueba e Guilherme Marques marcaram para o time paulista, enquanto Derik Lacerda descontou. Com o resultado, o Mirassol se garante mais uma rodada no G-4, enquanto o Sport caminha a passos largos para a Série B.

Confira a tabela e o simulador do Campeonato Brasileiro

Como foi Sport x Mirassol

Apesar de fazerem um Brasileirão de contrastes, com o Mirassol firme na briga pelo G-4 e o Sport afundado no Z-4, os times fizeram um duelo até que bastante parelho na Ilha do Retiro, em especial no primeiro tempo. A equipe do interior paulista teve um pouco mais de controle de jogo, mas os donos da casa não abdicaram de atacar.

A partida parecia que se tornaria um pouco mais fácil para o Mirassol a partir dos 22, quando Matheusinho foi expulso após acertar o rosto de Neto Moura numa disputa de bola e o juiz expulsar o jogador do Sport. Cinco minutos depois, Negueba abriria o marcador.

Mas o time pernambucano não se intimidou, manteve a organização tática e chegou ao empate merecido aos 37, quando Derik Lacerda cabeceou no ângulo esquerdo de Walter.

Sensação do campeonato, o Mirassol voltou com tudo no segundo tempo e ficou novamente à frente do marcador logo a um minuto, em chute de Guilherme Marques. E, com um a mais em campo, passou a ter o controle de jogo.

Dali até o fim da partida o time do interior paulista passou a jogar no ritmo que bem entendeu, ora segurando o jogo, ora subindo em bloco e aproveitando o cansaço dos donos da casa. As chances de ampliar o marcador se acumularam, mas pararam nas mãos de Gabriel ou nos erros de finalização. No fim, o 2 a 1 acabou persistindo.

O que vem pela frente

Com o resultado, o Mirassol se garante mais uma rodada na quarta colocação, agora com 55 pontos. O Sport Recife, por sua vez, se manteve com 17 pontos e vê a queda para a Série B cada vez mais iminente. A equipe está a 14 pontos do Santos, 16º colocado e primeiro fora da zona de rebaixamento.

Sport e Mirassol fizeram um confronto bem disputado na Ilha do Retiro (Foto: Marlon Costa/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

SPORT 1 x 2 MIRASSOL

Campeonato Brasileiro - Série A - 30ª rodada

📆 Data e horário: Sábado, 25 de outubro de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

🥅 Gols: Negueba (27'/1ºT), Derik Lacerda (37'/1ºT); Guilherme Marques (1'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Reinaldo (MIR); Sérgio Oliveira (SPO)

🟥 Cartão vermelho: Matheusinho (SPO)

🏟️ Público: 10.656 torcedores

💰 Renda: R$ 216.200,00

ESCALAÇÕES

SPORT (Técnico: Daniel Paulista)

Gabriel; Aderlan (Matheus Alexandre), Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido (Igor Cariús); Lucas Kal, Pedro Augusto (Chrystian Barletta), Sérgio Oliveira (Atencio) e Matheusinho; Romarinho e Derik Lacerda.

MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)

Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes (Luiz Otávio) e Reinaldo (Felipe Jonatan); Danielzinho, Neto Moura (José Aldo) e Guilherme Marques (Shaylon); Negueba, Alesson e Renato Marques (Chico da Costa).

🟥 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

🚩 Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Hugo Savio Xavier Correa (GO)