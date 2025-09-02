menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Clube da Série A anuncia jogador que estava no Grêmio

Lateral esquerdo disputou apenas três partidas pelo Tricolor Gaúcho

Luan Cândido em seu último jogo pelo Grêmio, contra o Atlético Grau-PER, pela Copa Sul-Americana. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)
imagem cameraLuan Cândido em seu último jogo pelo Grêmio, contra o Atlético Grau-PER, pela Copa Sul-Americana. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)
WhatsApp-Image-2024-12-13-at-00.43.10-aspect-ratio-1024-1024
Nícolas Wagner
Porto Alegre (RS)
Dia 02/09/2025
17:24
  • Matéria
  • Mais Notícias

Nesta terça-feira (2), último dia da janela de transferências do futebol brasileiro, o Sport anunciou a contratação de Luan Cândido. O lateral esquerdo de 24 anos, que estava no Grêmio, foi emprestado pelo Red Bull Bragantino ao Leão da Ilha do Retiro até dezembro deste ano.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Luan Cândido tem vínculo com o Red Bull Bragantino até o final de 2026. Ele estava emprestado ao Grêmio até dezembro deste ano, mas não aprovou no Tricolor Gaúcho, por quem disputou apenas três jogos nesta temporada.

Luan Cândido teve apenas 93 minutos em campo pelo Grêmio

Em sua estreia como titular pelo Grêmio, Luan Cândido foi expulso. Ele recebeu dois cartões amarelos ainda no primeiro tempo da partida contra o Athletic-MG, no dia 12 de março, pela segunda fase da Copa do Brasil. Desde então, atuou apenas mais uma vez, improvisado na ponta esquerda, no empate em 0 a 0 com o Atlético Grau-PER, no dia 7 de maio, pela Copa Sul-Americana.

continua após a publicidade

Em junho, Luan Cândido seria emprestado para o Juventude, em troca com o Grêmio por Caíque. Porém, o volante alviverde foi reprovado nos exames médicos no Tricolor Gaúcho, e o negócio caiu. Reintegrado ao elenco gremista, o lateral esquerdo estava atrás, na hierarquia, de Marlon e Lucas Esteves. Agora, quem chega para suprir sua saída é Enzo, de 23 anos, do CSA.

Sport vive situação delicada no Campeonato Brasileiro

Em Recife-PE, Luan Cândido terá a difícil missão de tentar ajudar o Sport a se livrar do rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão da Ilha do Retiro está na lanterna do Brasileirão, com apenas 10 pontos em jogos.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias