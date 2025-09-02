Clube da Série A anuncia jogador que estava no Grêmio

Nesta terça-feira (2), último dia da janela de transferências do futebol brasileiro, o Sport anunciou a contratação de Luan Cândido. O lateral esquerdo de 24 anos, que estava no Grêmio, foi emprestado pelo Red Bull Bragantino ao Leão da Ilha do Retiro até dezembro deste ano.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Luan Cândido tem vínculo com o Red Bull Bragantino até o final de 2026. Ele estava emprestado ao Grêmio até dezembro deste ano, mas não aprovou no Tricolor Gaúcho, por quem disputou apenas três jogos nesta temporada.

Luan Cândido teve apenas 93 minutos em campo pelo Grêmio

Em sua estreia como titular pelo Grêmio, Luan Cândido foi expulso. Ele recebeu dois cartões amarelos ainda no primeiro tempo da partida contra o Athletic-MG, no dia 12 de março, pela segunda fase da Copa do Brasil. Desde então, atuou apenas mais uma vez, improvisado na ponta esquerda, no empate em 0 a 0 com o Atlético Grau-PER, no dia 7 de maio, pela Copa Sul-Americana.

continua após a publicidade

Em junho, Luan Cândido seria emprestado para o Juventude, em troca com o Grêmio por Caíque. Porém, o volante alviverde foi reprovado nos exames médicos no Tricolor Gaúcho, e o negócio caiu. Reintegrado ao elenco gremista, o lateral esquerdo estava atrás, na hierarquia, de Marlon e Lucas Esteves. Agora, quem chega para suprir sua saída é Enzo, de 23 anos, do CSA.

Sport vive situação delicada no Campeonato Brasileiro

Em Recife-PE, Luan Cândido terá a difícil missão de tentar ajudar o Sport a se livrar do rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão da Ilha do Retiro está na lanterna do Brasileirão, com apenas 10 pontos em jogos.