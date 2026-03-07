Com apoio da torcida, o Cruzeiro fechou a preparação para o clássico decisivo contra o Atlético-MG, pela final do Campeonato Mineiro. A equipe realizou treino no campo 4 da Toca da Raposa II na tarde deste sábado (7) e contou com o apoio da torcida no fim das atividades.

Cássio em treinamento (Gustavo Aleixo / Cruzeiro)

Assim como aconteceu nos últimos dias, Gerson e Cássio evoluíram na recuperação de suas lesões e voltaram a trabalhar com o restante do grupo. Os dois tiveram problemas no joelho no último confronto, contra o Pouso Alegre. Entretanto, o caso do meio-campista foi mais tranquilo, trabalhando em campo durante toda a semana. Já o goleiro fez trabalhos internos nas três primeiras atividades, retornando ao gramado só na quinta-feira.

Sendo assim, uma provável escalação do Cruzeiro para a final do Campeonato Mineiro vem com: Cássio: William, Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira, Gerson, Christian; Kaio Jorge.

Cruzeiro x Atlético-MG

Classificado com a melhor campanha da primeira fase e com duas vitórias na semifinal, o Cruzeiro enfrentará o Atlético-MG na final do Campeonato Mineiro. A equipe alvinegra empatou os dois jogos com o América-MG na Arena MRV em 1 a 1 e no Independência em 0 a 0, e se classificou nos pênaltis.

A grande decisão do Estadual será no domingo (8), no Mineirão, às 18h (de Brasília). O confronto marcará também a volta da torcida dividida nos clássicos.

