O Campeonato Alagoano é do CRB! Após vencer o ASA pelo jogo de ida, por 3 a 0, as equipes empataram o duelo de volta, por 1 a 1, no Estádio Municipal de Arapirac, em Arapiraca, na tarde deste sábado (7). Pelo time campeão, Mikael foi às redes, enquanto Fábio Aguiar marcou pelo vice-campeão.

Com a nova conquista, o CRB chegou a 36 taças do Estadual, vencendo pelo quinto ano consecutivo e, consequentemente é um dos maiores vencedores do Alagoano.

O jogo

O ASA começou o clássico tentando reverter o placar do primeiro jogo e chegou a criar chances com Higor Leite e Alex Bruno, mas não foi efetivo como deveria. O Galo, quando chegou, foi letal e abriu o marcador com Mikael, de cabeça, no cantinho do goleiro. Na sequência, Dadá Belmonte e Hereda quase ampliaram para o CRB, mas não fizeram, enquanto o ASA buscou o empate no final da primeira etapa, com Fábio Aguiar, que cabeceou após falta cobrada na área para deixar tudo igual no clássico.

No início do segundo tempo, Lucas Lovat acabou recebendo o segundo cartão amarelo e deixou o CRB com um homem a menos. Ainda assim, o CRB era quem mais se aproximava de marcar mais um. Na metade do segundo tempo, Alex Bruno desperdiçou boa chance de virar o placar e, quase nos acréscimos, obrigou o goleiro a fazer uma bela defesa. E ninguém mais foi às redes: 1 a 1 e taça de 2026 do CRB.