Cruzeiro x Atlético-MG: cruzeirenses fazem festa na Toca II para apoiar jogadores antes da final do Mineiro
Festa foi no fim da tarde, enquanto Tite comandava treinamento com a equipe em campo
- Matéria
- Mais Notícias
Na tarde deste sábado (7), o Cruzeiro fechou a preparação para a final do Campeonato Mineiro contra o Atlético-MG, com apoio da Nação Azul. Torcedores estiveram presentes na Toca da Raposa II para incentivar os jogadores antes do clássico deste domingo.
Cruzeiro fecha preparação para a final do Campeonato Mineiro; veja provável escalação
Cruzeiro
Cruzeiro x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações da final do Campeonato Mineiro
Futebol Nacional
IA prevê resultados de Cruzeiro x Atlético-MG e Internacional x Grêmio
Fora de Campo
O ato foi no fim da tarde, enquanto o técnico Tite comandava treinamento com a equipe em campo. A concentração teve início por volta das 15h (de Brasília). Às 17h,os portões foram abertos para pouco mais de mil cruzeirenses entrarem no Centro de Treinamento.
A festa tem se tornado tradição antes de jogos importantes, como os clássicos pela Copa do Brasil e a semifinal do torneio em 2025.
Treino do Cruzeiro
Assim como aconteceu nos últimos dias, Gerson e Cássio, que se recuperam de lesões no joelho, evoluíram em seus tratamentos e trabalharam com o restante do grupo em campo.
Sendo assim, uma provável escalação do Cruzeiro para a final do Campeonato Mineiro vem com: Cássio: William, Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira, Gerson, Christian; Kaio Jorge.
Cruzeiro x Atlético-MG
Classificado com a melhor campanha da primeira fase e com duas vitórias na semifinal, o Cruzeiro enfrentará o Atlético-MG na final do Campeonato Mineiro. A equipe alvinegra empatou os dois jogos com o América-MG, na Arena MRV em 1 a 1 e no Independência em 0 a 0, e se classificou nos pênaltis.
A grande decisão do Estadual será no domingo (8), no Mineirão, às 18h (de Brasília). O confronto marcará também a volta da torcida dividida nos clássicos.
+Cruzeiro x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações da final do Campeonato Mineiro
+Jornalistas projetam campeões do Paulistão, Cariocão e Mineiro
➡️ Aposte nos jogos do Campeonato Mineiro!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias