Na tarde deste sábado (7), o Cruzeiro fechou a preparação para a final do Campeonato Mineiro contra o Atlético-MG, com apoio da Nação Azul. Torcedores estiveram presentes na Toca da Raposa II para incentivar os jogadores antes do clássico deste domingo.

O ato foi no fim da tarde, enquanto o técnico Tite comandava treinamento com a equipe em campo. A concentração teve início por volta das 15h (de Brasília). Às 17h,os portões foram abertos para pouco mais de mil cruzeirenses entrarem no Centro de Treinamento.

A festa tem se tornado tradição antes de jogos importantes, como os clássicos pela Copa do Brasil e a semifinal do torneio em 2025.

Torcida do Cruzeiro faz festa na porta do CT (Foto: Eduardo Statuti/ Lance!)

Treino do Cruzeiro

Assim como aconteceu nos últimos dias, Gerson e Cássio, que se recuperam de lesões no joelho, evoluíram em seus tratamentos e trabalharam com o restante do grupo em campo.

Sendo assim, uma provável escalação do Cruzeiro para a final do Campeonato Mineiro vem com: Cássio: William, Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira, Gerson, Christian; Kaio Jorge.

Cruzeiro x Atlético-MG

Classificado com a melhor campanha da primeira fase e com duas vitórias na semifinal, o Cruzeiro enfrentará o Atlético-MG na final do Campeonato Mineiro. A equipe alvinegra empatou os dois jogos com o América-MG, na Arena MRV em 1 a 1 e no Independência em 0 a 0, e se classificou nos pênaltis.

A grande decisão do Estadual será no domingo (8), no Mineirão, às 18h (de Brasília). O confronto marcará também a volta da torcida dividida nos clássicos.

