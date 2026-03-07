No Campeonato Paranaense, Londrina e Operário entraram em campo para disputar a taça após empate por 0 a 0 no jogo de ida. Assim como no primeiro embate, ninguém saiu vencedor no tempo normal deste sábado (7), em duelo realizado no Estádio do Café, em Londrina. Sendo assim, o título foi decidido nos pênaltis e, por 4 a 3, o Operário levou a melhor, conquistando o bicampeonato Estadual.

O jogo

O Operário começou a partida com mais oportunidades, principalmente saindo dos pés de Moraes e Boschilia, mas que pararam em defesas de Kozlinski. Aos poucos, o Londrina foi crescendo e equilibrando a partida, mas que também viraram o goleiro Vágner crescer na decisão. Bruno Santos foi um dos que obrigaram o arqueiro a fazer milagre nos minutos finais da primeira etapa.

Na etapa complementar, o duelo seguia equilibrado. Pelo LEC, Bruno Santos perdeu ótima chance aos 10 minutos, e depois foi a vez de Moccelin também desperdiçar. Do lado adversário, Léo Gaúcho subiu entre os zagueiro pra cabecear, mas mandou para fora justamente nos minutos finais. Então, a decisão foi para os pênaltis.

