Apesar de internautas terem sido categóricos em apontar o goleiro Weverton como o principal culpado pelo primeiro gol do São Paulo, Bruno Formiga, comentarista do jogo na GE TV, enxergou outra falha do setor defensivo do Palmeiras no lance. O zagueiro Gustavo Gómez foi responsável pelo erro na marcação.

- Deu muita coisa errada para o Palmeiras nesse gol do São Paulo. O Gustavo Gomez dá uma cochilada e demora a sair porque fica monitorando o jogador errado e nem percebe o Luciano entrando. O Weverton sai, mas o Luciano tira ele do lance já no domínio e ainda finaliza olhando para o outro lado - argumentou.

Como foi o 1º gol do São Paulo?

Do meio-campo, Marcos Antônio faz um lançamento longo que acha os pés de Luciano na área palmeirense. O camisa 10 do Tricolor Paulista driblou o goleiro Weverton e abre o placar no Morumbi.

Gonzalo Tápia amplia no Morumbi: São Paulo 2 x 0 Palmeiras

Após boa jogada pela esquerda, Tapia recebe um bolão na pequena área escapando dos marcadores e ele chega batendo de primeira para o fundo da rede! Amplia a sua vantagem no placar o Tricolor do Morumbi, 2x0!

Palmeiras e Flamengo fazem jogos decisivos neste domingo

Os times de Filipe Luís e Abel são os favoritos destacados ao título do Campeonato Brasileiro, com elencos fortes e histórico de conquistas recentes. Se o Flamengo empatar ou perder, e o Palmeiras vencer o São Paulo, a diferença de 3 pontos poderia ser zerada ou invertida, intensificando a disputa pelo título.

O Flamengo chega como o time a ser batido, em busca de manter a liderança e abrir vantagem. Uma vitória consolidaria sua posição, mas o jogo é fora de casa, na Arena Fonte Nova, onde o Bahia tem bom desempenho e pode impor dificuldades com seu estilo de jogo ofensivo.

O Palmeiras, em ótima fase e como vice-líder, precisa vencer o São Paulo para pressionar o Flamengo e assumir a ponta, especialmente se houver tropeço contra o Bahia.

Possíveis cenários:

Ambos vencem: Status mantido, com Flamengo ainda líder, mas pressão do Palmeiras na cola continua.

Flamengo tropeça e Palmeiras vence: Palmeiras assume a ponta, mudando o rumo da disputa.

Ambos tropeçam: Abre espaço para perseguidores como Cruzeiro, tornando a briga mais aberta.