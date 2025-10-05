Decisão de Ramon Abatti em São Paulo x Palmeiras choca torcedores: ‘Circo’

Uma decisão da arbitragem em São Paulo x Palmeiras, neste domingo (5), chocou muitos torcedores nas redes sociais. Até aqui, Tricolor Paulista e Verdão estão empatando em 2 a 2, com gols de Luciano e Gonzalo Tapia, ainda no primeiro tempo, com a dupla Flaco-Roque empatando na etapa final.

continua após a publicidade

No segundo tempo de São Paulo x Palmeiras, Luciano invadiu a área e rolou a bola para Gonzalo Tapia. Allan, jovem do Verdão, escorregou e acabou atropelando o atacante chileno. Em campo, o árbitro Ramon Abatti Abel não marcou a penalidade, e o VAR também não interferiu.

➡️Torcedores do Vasco apontam culpado por gols do Vitória: ‘Perdido’

Nas redes sociais, a decisão da arbitragem em São Paulo x Palmeiras deixou muitos torcedores incrédulos. Até palmeirenses, por incrível que pareça, discordaram da não marcação. Veja abaixo o lance e a reação dos torcedores.

continua após a publicidade

Ramon Abatti Abel em São Paulo x Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Veja lance polêmico em São Paulo x Palmeiras e reação da web

Escalações das equipes

O time de Crespo conta com retornos importantes para São Paulo x Palmeiras. Lucas Moura está de volta, após ser poupado contra o Fortaleza na última rodada. Arboleda, que estava suspenso, Ferraresi e Alan Franco, que se recuperavam de lesões, também voltam para o Choque-Rei. Lucas começa no banco, assim como Ferraresi.

A situação alivia o lado de Hernán Crespo, principalmente na defesa. O trio de zaga volta a ser formado por Arboleda, Alan Franco e Sabino. No meio de campo, as escolhas foram Cédric, Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio e Enzo Diaz.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A escalação do São Paulo para enfrentar o Palmeiras está formada com Rafael; Arboleda, Alan Franco e Sabino; Cédric, Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio e Enzo Diaz; Gonzalo Tapia e Luciano.

Abel mantém o esquema armado com a perda de Lucas Evangelista, que passou por cirurgia na coxa direita e perderá o restante da temporada. Andreas foi recuado para a função e Raphael Veiga ganhou espaço no time titular. Um dos destaques é a continuidade de Giay. que vai para seu terceiro jogo consecutivo.

Com isso, o Palmeiras vai a campo com: Weverton, Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Raphael Veiga e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.